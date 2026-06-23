دومین رزمایش جان‌فدایان سقا همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از سقایان و خادمان هیئت های مذهبی در امامزاده سیدعلی(ع)، از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس(ع)، در شهر قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این رزمایش با هدف ترویج فرهنگ ایثار، خدمت‌رسانی و زنده نگه داشتن شعائر حسینی برگزار شد و جمعی از سقایان هیئات مذهبی استان قم در آن حضور یافتند.

دبیر دومین رزمایش جان‌فدایان سقا در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال گسترده فعالان هیئتی از این برنامه گفت: بیش از ۸۰۰ نفر از سقایان و خادمان مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) در این رزمایش حضور یافتند و با آرمان‌های نهضت عاشورا تجدید پیمان کردند.

مجید رضوی افزود: هدف اصلی از برگزاری این رزمایش، ترویج فرهنگ حسینی، تقویت روحیه خدمت‌رسانی در هیئات مذهبی و گسترش معارف عاشورایی در دارالمؤمنین قم است.

وی با بیان اینکه سقایان نقش مهمی در خدمت به عزاداران حسینی دارند، خاطرنشان کرد: حضرت ابوالفضل العباس(ع) نماد وفاداری، ایثار و سقایی در مکتب عاشوراست و تلاش می‌کنیم با برگزاری چنین برنامه‌هایی، این فرهنگ ارزشمند بیش از پیش در میان نسل جوان ترویج شود.

در این مراسم برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی از جمله مرثیه‌سرایی، سخنرانی و تجلیل از خادمان عرصه سقایی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ادامه راه خدمت به مجالس اهل‌بیت(ع) تأکید کردند.