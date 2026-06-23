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استاندار خوزستان با انتقاد صریح از سبک مدیریتی دفترنشینی و تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد اجرایی در استان، خواستار برخورداری مدیران از روحیه جهادی و حضور مستمر در محل طرحها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در شورای برنامهریزی خوزستان با تاکید بر لزوم خروج مدیران از پشت میزها تصریح کرد: مدیر واقعی کسی است که روزانه و هفتگی طرحها را رصد کند، از شهرستانی به شهرستان دیگر سفر کرده و نظارت کند. مدیر باید برای جذب بودجه از مرکز و اجرای آن در استان، همت خود را به کار گیرد.
وی با اشاره به فرصتهای موجود برای جبران عقبماندگیهای توسعهای استان، مدیران را به مسئولیتپذیری نسبت به هویت خوزستان فراخواند و افزود: خوزستان را خوزستانیها باید بسازند؛ مدیر خوزستانی باید با غیرت استانی، طرحهای استان را مانند فرزند خود دنبال کند تا رشد واقعی حاصل شود.
موالیزاده نسبت به عدم استفاده از اعتبارات تخصیصیافته هشدار داد و آن را ضایع کردن حقالناس توصیف کرد و ادامه داد: اگر اعتباری به استان تخصیص یابد و به هر دلیلی به مرکز بازگردد، این یک گناه کبیره است، ما به مدیری نیاز داریم که مانند رزمنده در جبهه، در میدان کار نیز شب و روز تلاش کند.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه استان خوزستان با وسعت ۶۴ هزار کیلومتر مربع، نیازمند مدیریت بیوقفه است، خاطرنشان کرد: مدیران باید با روحیه بسیجی و جهادی، حتی در صورت نیاز در محل پروژهها مستقر شوند تا تحول اساسی در روند اجرایی استان رقم بخورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان از تصویب تعهد ایجاد ۲۶ هزار شغل خرد و خانگی در استان برای سال ۱۴۰۵ و تعیین تکلیف دستورکارهای مهم توسعهای در دومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان خبر داد.
مهرداد نیکو با تشریح مصوبات این نشست اظهار کرد: دستور کار نخست این جلسه به بحث اشتغال، بهویژه اشتغال خرد، کوچک و خانگی اختصاص داشت، با توجه به ظرفیتهای ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه، تسهیلاتی با سرانه سه میلیارد ریال برای هر اشتغال پیشبینی شده که سهم استان خوزستان از این منابع بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال است.
وی افزود: تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی مشخص شده و در نهایت ایجاد ۲۶ هزار تعهد شغل برای سال ۱۴۰۵ استان به تصویب رسید، این در حالی است که پیشنهاد اولیه دستگاهها کمتر از این میزان بود، اما با هدفگذاری صورتگرفته، این عدد از ۲۱ هزار به ۲۶ هزار شغل افزایش یافت تا با تخصیص منابع، این هدف عملیاتی شود.
تعیین تکلیف شهرک تخصصی فولاد شادگان
نیکو در خصوص دومین دستور کار این جلسه مبنی بر ایجاد شهرک تخصصی فولاد در شادگان گفت: با توجه به اهمیت تکمیل زنجیره فولاد در خوزستان، این منطقه یکی از مناطق مستعد است که در مصوبه سفر شهید آیتالله رئیسی نیز مطرح شد، مقرر شد کمیتهای حداکثر ظرف مدت یک ماه تشکیل و موضوع تداخل اراضی این شهرک با مجتمعهای آبزیپروری و طرحهای کشاورزی موجود در منطقه را با هدف بهرهوری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و زمینهای موجود، تعیین تکلیف کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان همچنین به الحاق ۶۱ هکتار زمین به شهر خرمشهر در راستای اجرای قانون «جوانی جمعیت» اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از تصمیمات مهم این شورا، تصویب طرح میانی (طرح ویژه) برای شهر کوتعبدالله است.
وی توضیح داد: با توجه به تداخلات مرزی کوتعبدالله با شهر اهواز و تا زمان تصویب طرح جامع و تفصیلی، شهرداری برای صدور مجوزهای ساختوساز نیاز به یک طرح میانی داشت، در این مصوبه، ضمن حفظ حریم قبلی و کاربریهای موجود، تاکید ویژهای بر حفظ بافت باغی و نخلستانها بهعنوان هویت منطقه شد.
نیکو خاطرنشان کرد: در خصوص نخلستانها و بافتهای زراعی کوتعبدالله، رویکرد شورا حفظ این پهنهها بهلحاظ زیستمحیطی و هویتی است و تنها در مناطقی که پیش از این طرح تفکیکی آنها تایید شده است، صدور مجوز با حداقل تراکم و رعایت ملاحظات قانونی مجاز خواهد بود و در سایر نقاط با تراکم بالای نخلستان، ساختوساز ممنوع و حفظ وضعیت موجود الزامی است.