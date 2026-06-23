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استاندار فارس با حضور در سطح شهر و بازدید از تعدادی غرفههای مشاغل خانگی و بازارچههای عرضه کالا، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغههای مردم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در ادامه برنامههای بازدید میدانی و ارتباط مستقیم با شهروندان، با حضور در سطح شهر و بازدید از تعدادی غرفههای مشاغل خانگی و بازارچههای عرضه کالا، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغههای مردم قرار گرفت.
حسینعلی امیری در این بازدید که با هدف تقویت ارتباط بیواسطه با شهروندان و بررسی میدانی وضعیت فعالیتهای اقتصادی خرد انجام شد، با غرفهداران و شهروندانی که در اماکن تفریحی و بازارچههای موقت عرضه کالاهای اساسی حضور داشتند، به گفتوگو پرداخت.
استاندار فارس در جریان این بازدید ضمن بازدید از غرفههای مختلف، از نزدیک با تولیدکنندگان و فعالان این حوزه دیدار کرد و در گفتوگو با آنان، در جریان روند تولید، عرضه محصولات و برخی چالشهای موجود قرار گرفت.
امیری همچنین در گفتوگو با شهروندان حاضر در این فضاها، نظرات و پیشنهادهای آنان درباره وضعیت عرضه کالاهای اساسی، قیمتها و کیفیت خدمات را جویا شد و دستور داد مسائل مطرحشده از سوی دستگاههای مرتبط پیگیری شود.
در پایان این بازدید نیز برخی از شهروندان و فعالان مشاغل خانگی، مسائل و پیشنهادهای خود را درباره حمایت از تولیدات خانگی، تسهیل در فروش محصولات و برگزاری بازارچههای فصلی مطرح کردند که استاندار فارس بر بررسی و پیگیری آنها توسط دستگاههای اجرایی تأکید کرد.