استاندار فارس با حضور در سطح شهر و بازدید از تعدادی غرفه‌های مشاغل خانگی و بازارچه‌های عرضه کالا، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های مردم قرار گرفت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در ادامه برنامه‌های بازدید میدانی و ارتباط مستقیم با شهروندان، با حضور در سطح شهر و بازدید از تعدادی غرفه‌های مشاغل خانگی و بازارچه‌های عرضه کالا، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های مردم قرار گرفت.



حسینعلی امیری در این بازدید که با هدف تقویت ارتباط بی‌واسطه با شهروندان و بررسی میدانی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی خرد انجام شد، با غرفه‌داران و شهروندانی که در اماکن تفریحی و بازارچه‌های موقت عرضه کالاهای اساسی حضور داشتند، به گفت‌وگو پرداخت.



استاندار فارس در جریان این بازدید ضمن بازدید از غرفه‌های مختلف، از نزدیک با تولیدکنندگان و فعالان این حوزه دیدار کرد و در گفت‌وگو با آنان، در جریان روند تولید، عرضه محصولات و برخی چالش‌های موجود قرار گرفت.



امیری همچنین در گفت‌وگو با شهروندان حاضر در این فضاها، نظرات و پیشنهادهای آنان درباره وضعیت عرضه کالاهای اساسی، قیمت‌ها و کیفیت خدمات را جویا شد و دستور داد مسائل مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

در پایان این بازدید نیز برخی از شهروندان و فعالان مشاغل خانگی، مسائل و پیشنهادهای خود را درباره حمایت از تولیدات خانگی، تسهیل در فروش محصولات و برگزاری بازارچه‌های فصلی مطرح کردند که استاندار فارس بر بررسی و پیگیری آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.