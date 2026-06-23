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رئیس پلیس راهور گیلان، از اجرای طرحهای ترافیکی ویژه برای تسهیل عبور و مرور و حفظ نظم هنگام برگزاری آیینهای عزاداری در تاسوعا و عاشورای حسینی در شهرهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح اله نصیریان با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در شهرهای مختلف گیلان گفت: پلیس راهور با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود، تمهیدات ویژهای را برای کاهش گرههای ترافیکی و تامین امنیت جادهای در شهرها در این ایام اعمال میکند.
وی افزود: با هدف برگزاری باشکوه مراسم عزاداری، حرکت روان دسته جات عزاداری و پیشگیری از بروز حوادث؛ محدودیتهای تردد و توقف وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای منتهی به بقعه متبرکه خواهر امام، بقعه دانای علی و میدان شهدای ذهاب از ساعت ۲۰ امشب ۲ تیر آغاز میشود و تا پایان مراسم شام غریبان در روز پنجشنبه ۴ تیر ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور گیلان گفت: با اعمال این تمهیدات ترافیکی ، تردد و توقف خودرو و موتورسیلکت در مسیر بقعه دانای علی از خیابانهای معلم، سردار جنگل و شهید طالقانی، مسیر میدان شهدای ذهاب از خیابانهای لاکانی، شریعتی، سعدی و تختی و همچنین مسیر بقعه خواهر امام از خیابانهای شهید مطهری و امام خمینی ممنوع است.
سرهنگ نصیریان با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی عزادارن، افزود: عابران پیاده به دلیل پوشیدن لباسهای تیره در مراسم، باید هنگام عبور از معابر با احتیاط کامل، از نقاط روشن عبور کنند تا برای رانندگان قابل رویت باشند.
وی به رانندگان توصیه کرد: هنگام رانندگی در نزدیکی مساجد، تکایا و هیئتهای عزاداری، با سرعت مطمئنه حرکت و از هرگونه رفتار خطرآفرین پرهیز کنند.
رئیس پلیس راهور گیلان از موتورسواران هم خواست: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی و خودداری از حرکات مخاطرهآمیز در مسیرهای منتهی به دستهها و هیئتهای عزاداری الزامی است.
سرهنگ نصیریان به شهروندان نیز توصیه کرد: پس از پایان مراسم عزاداری، برای رسیدن به مقصد عجله نکنند و با آرامش و سرعت مطمئنه در معابر خلوت تردد کنند.