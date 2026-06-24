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کاهش هزینههای تولید و کنترل بر نرحهای تامین مالی در سطح تولید و توزیع موضوعاتی بود که در بسته شعار سال این هفته پیگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بسته شعار سال این هفته در گفتوگو با رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موضوع قیمت گذاری کالاها در شرایط جنگی را پیگیری کرد که حجت الاسلام نقدعلی در پاسخ اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری کالا در زمان جنگ ضرورت است و پیگیر اجرای این موضوع هستیم.
رسول بخشی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با خبرنگار بسته شعار سال به یکی از ریشههای تورم در کشور اشاره کرد و گفت: نرخهای تامین مالی در سطح تولید و توزیع کمر اقتصاد را شکسته و این نرخها باید کنترل شوند.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم که این روزها در قرارگاه جنگ اقتصادی موضوع نظارت بر بازار را به صورت جدی دنبال میکند، تاکید کرد: قرارگاه جنگ اقتصادی استان کاهش هزینههای تولید را در اولویت قرار داده و این مسئله را در سطح ملی پیگیری میکند.
بسته شعار سال این هفته در کنار پرداختن به موضوع کلان اقتصادی از موضوع نظارت بر بازار هم غافل نبود و در گفتوگو با مدیرکل تعزیرات حکومتی این موضوع را پیگیری کرد که حسین ایزدی در پاسخ اعلام کرد برخورد با احتکار در هر سطحی در اولویت است.