به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فریبا صادقی، سرمربی تیم والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان به عنوان مدیرفنی و مرضیه نوروزی آنالیزور این تیم، اعضای تیم والیبال بانوان فولاد مبارکه هستند که به این اردو دعوت شدند.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان والیبال بانوان ایران به میزبانی تهران در حال برگزاری است.

مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیر به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران روز پنجشنبه چهارم تیر برای حضور در این رقابت‌ها راهی تایلند می‌شود.