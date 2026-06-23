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شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تشکیل کمیتههای تخصصی و برگزاری جلسات هماهنگی در فرودگاههای مهرآباد و مشهد، برنامهریزیهای عملیاتی خود را برای ارائه خدمات ویژه به هیئتهای خارجی و مسافران در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۰ تیر نهایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در راستای اجرای دقیق برنامههای مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، ستاد اجرایی و کمیتههای تخصصی لازم را تشکیل داد.
مرتضی دهقان، سرپرست این شرکت، با اشاره به برگزاری سه جلسه کلیدی در این راستا، اعلام کرد که نظارت مستقیم بر تمامی جزئیات اجرایی و عملیاتی بر عهده ایشان است تا از انسجام کامل در اجرای برنامهها در دو نقطه استراتژیک مهرآباد و مشهد اطمینان حاصل شود.
در ادامه این برنامهریزیها، وظایف بخشهای مختلف جهت ارائه بهترین خدمات به مسافران داخلی و میهمانان خارجی تعیین شده است. همچنین با توجه به حساسیت بالای این رویداد، برنامهریزیهای لازم برای بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای فرودگاهی در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۰ تیرماه به طور کامل انجام شده و شرکت فرودگاهها آمادگی کامل خود را برای میزبانی از مسئولان و هیأتهای بینالمللی اعلام میدارد.