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در پی اعلام رسمی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت، امام خامنهای در نجف اشرف و کربلای معلی، شیوخ و سران قبایل عراق، شخصیتهای سیاسی و اقشار مختلف مردم این کشور از این اقدام استقبال و آمادگی خود را برای حضور گسترده و استقبال از پیکر مطهر امام شهید امت اعلام کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در پی اعلام رسمی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت، امام خامنهای، در نجف اشرف و کربلای معلی، شیوخ و سران قبایل عراق، شخصیتهای سیاسی و اقشار مختلف مردم این کشور از این اقدام استقبال و آمادگی خود را برای حضور گسترده و استقبال از پیکر مطهر امام شهید امت اعلام کردند.