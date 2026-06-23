در پی اعلام رسمی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت، امام خامنه‌ای در نجف اشرف و کربلای معلی، شیوخ و سران قبایل عراق، شخصیت‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم این کشور از این اقدام استقبال و آمادگی خود را برای حضور گسترده و استقبال از پیکر مطهر امام شهید امت اعلام کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در پی اعلام رسمی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت، امام خامنه‌ای، در نجف اشرف و کربلای معلی، شیوخ و سران قبایل عراق، شخصیت‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم این کشور از این اقدام استقبال و آمادگی خود را برای حضور گسترده و استقبال از پیکر مطهر امام شهید امت اعلام کردند.