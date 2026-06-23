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رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پروندههای اقتصادی و حقوق عامه گفت: در حوزه پروندههای مفاسد اقتصادی ۱۱۷ پرونده کلان در خوزستان مدیریت، رصد و رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی دهقانی سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل دادگستری خوزستان بیان کرد: از جمله پروندههای خاص در این حوزه، پرونده فروش گاز ترش در مسجدسلیمان بود که مربوط به سال ۱۳۹۱ است، این پرونده در سال ۱۴۰۱ و پس از گذشت یک دهه، با پیگیریهای انجامشده از شرکت پخش، منجر به مطالبه حقوق بیتالمال شد که در نتیجه، ۵۹ میلیون دلار معادل ۹.۵ همت به بیتالمال بازگشت داده شد.
وی همچنین درباره پروندههای کثیرالشاکی در استان گفت: مردم خوزستان در این زمینه مطالباتی دارند و با مداخلات پیشگیرانه و قضایی، ۲۶۴ پرونده در استان به نتیجه رسید که این پروندهها ۲۴۷ هزار شاکی داشتند.
دهقانی با اشاره به صدور رای پرونده کثیرالشاکی «گلباران» دزفول نیز ادامه داد: رای صادر شده برای بیش از هفت هزار و ۲۰۰ شاکی شامل حکم رد مال، حبس و مجازاتهای تکمیلی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده است و حقوق مالباختگان از طریق شرکت پرداخت خواهد شد.
رییسکل دادگستری خوزستان همچنین از پرونده صندوق اکرام با سه هزار شاکی در دزفول یاد کرد و گفت: رای این پرونده نیز بهزودی صادر خواهد شد.
وی در ادامه به برخی پروندههای دیگر اشاره کرد و افزود: در میان پروندههایی که در این مدت رسیدگی شد، پرونده قاچاق ۷۰ تن مرغ منجمد در شلمچه بود که برای متهمان، سه سال حبس و پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال حکم صادر شد، همچنین چهار پرونده مهم جنایی که پس از ۱۸، ۱۹ و ۹ سال بلاتکلیف مانده بودند، تعیین تکلیف شدند.
دهقانی گفت: در پرونده قاچاق ۶۶۰ هزار لیتر سوخت در اروندکنار، حکم یک سال حبس و ضبط سوخت صادر شد و علاوه بر آن، متهمان به اتهام اخلال در شبکه سوخت به ۱۳ سال حبس و رد مال محکوم شدند.
کاهش ۵۱ درصدی پروندههای مسن در محاکم قضایی خوزستان
رییسکل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در راستای کاهش پروندههای معوق و ارتقای شفافیت در فرآیند دادرسی اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی دادگستری استان، پروندههای مانده در شعب بوده است و در پنج سال اخیر، میزان این پروندهها بهشکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
وی افزود: در دادگاه تجدیدنظر، میزان پروندههای مانده ۶۱ درصد کاهش یافته است؛ همچنین این کاهش در دادگاههای کیفری یک که به پروندههای جنایی رسیدگی میکنند، ۶۷ درصد، در محاکم عمومی و انقلاب ۵۸ درصد، در دادسرا ۶۸ درصد، در کیفری ۲ بالغ بر ۲۶ درصد و در اجرای احکام ۴۸ درصد بوده است.
دهقانی ادامه داد: در مجموع ۴۵ درصد از موجودی پروندههای استان کاهش پیدا کرده است و اگر اجرای احکام را از این آمار خارج کنیم، رسیدگی به پروندههای مسن در کل، ۵۱ درصد کاهش داشته است.
رییسکل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه شفافسازی فرآیند دادرسی گفت: دادگاههای علنی برخط در سراسر استان راهاندازی شده تا در راستای شفافیت دادرسیها و با استفاده از فضای مجازی، امکان مشاهده روند رسیدگی برای عموم فراهم شود؛ در همین راستا، سال گذشته پنج هزار و ۳۹۶ دادگاه علنی برخط برگزار شد.
وی افزود: در حوزه پروندههای بدون کاغذ که مزایایی همچون دسترسی آسانتر به اطلاعات پرونده و صرفهجویی در مصرف کاغذ دارد، ۱۲۸ هزار پرونده بهصورت «بدون کاغذ» رسیدگی شد.
دهقانی گفت: مزایدههایی که پیش از این بهصورت دستی برگزار میشد، سال گذشته در قالب سه هزار مزایده الکترونیکی انجام شد تا متقاضیان بتوانند در فضایی شفاف و برای جلوگیری از تخلفات، در این فرآیند مشارکت کنند.
رییسکل دادگستری خوزستان ادامه داد: سامانه کنترل تردد نیز در دادگاههای مختلف استان جانمایی شده تا افرادی که بهصورت کارچاقکنی یا تخلف فعالیت میکنند، شناسایی و رصد شوند.
بازگشت ۲۲ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی تصرفشده خوزستان به بیتالمال
دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه صیانت از اراضی ملی اشاره کرد و گفت: در پنج سال اخیر، ۲۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی اعاده شده که ارزش آن معادل ۴۸ همت بوده است.
وی افزود: برای ۳۸۶ هزار هکتار از اراضی تالابهای استان و نیز ۸۶۰ سند برای شهرکهای صنعتی صادر شده است که در مجموع، ۵۳۰ هزار هکتار در شهرکهای صنعتی و ۳۰ هزار هکتار نیز تثبیت مالکیت شده است.
رییسکل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در سال گذشته ۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی که دچار تغییر کاربری شده بود، به وضعیت سابق بازگردانده شد که در حوزه آزادسازی حریم سواحل، ۶۷۹ هکتار آزادسازی انجام شد و در زمینه چاههای غیرمجاز نیز سلب منافع قابلتوجهی صورت گرفت.
وی با اشاره به حمایت از تولید و اشتغال گفت: طی پنج سال اخیر، ۳۸۵ واحد تولیدی تعطیلشده احیا شد که نتیجه آن ایجاد ۱۵ هزار فرصت شغلی بود؛ همچنین شمار زیادی از واحدهای تولیدی که در معرض تعطیلی قرار داشتند، احیا شدند و با این اقدامات، ۳۴۴ هزار شغل حفظ شد.
رییسکل دادگستری خوزستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در سال گذشته با رویکردی تحولگرا و با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از حقوق عامه، اقدامات ویژهای را در دستور کار قرار داده است، افزود: در همین راستا، در سال گذشته ضمن پلمب ۱۲۶ واحد صنفی متخلف، برای ۱۶ هزار پرونده تخلف صنفی نیز رای صادر شد.
دهقانی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی نرخ مصالحه در پنج سال اخیر اظهار کرد: با استقرار شوراها در زندانها و صنوف مختلف، شاهد توفیقات بسیاری در کاهش اختلافات بودیم؛ بهطوری که در سال گذشته ۱۲۲ پرونده قصاص با تلاشهای انجامشده به صلح و سازش منجر شد.
وی با بیان اینکه در حوزه زندانها نیز ۴۵۴ هزار ساعت آموزش ارائه شد، گفت: ضمن حمایت از سه هزار و ۳۹۸ خانواده زندانیان کمبرخوردار، زمینه آزادی ۴۶۲ زندانی با بدهی ۲۷ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال نیز فراهم شد.
رییسکل دادگستری خوزستان از ۱۱۸ مورد عفو زندانی در کمیسیون عفو استان خبر داد.
دهقانی گفت: ۱۱ هزار و ۲۷۲ پرونده به ارزش ۱۱ همت در انبارهای استان تعیینتکلیف شدند که از موارد شاخص آن، تعیینتکلیف ۵۱۴ هزار بشکه مواد سریعالاشتعال و پنج هزار تن سیمان راکد از سال ۹۸ در بندر امام بود که سیمانها برای عملیات جادهسازی استفاده شدند.
وی عنوان کرد: همچنین ۱۲۵ هزار تن ذرت آلوده تعیینتکلیف و در حوزه گمرکات نیز با تسهیل امور، ماندگاری کشتیها در لنگرگاهها ۵۰ درصد کاهش یافت و یک میلیون و ۶۰۵ هزار تن کالای اساسی مدیریت و ترخیص شد.
دهقانی به راهاندازی «مرکز شوق زندگی» برای حمایت از کودکان آسیبپذیر در استان اشاره کرد و افزود: در طرح «نماد» با همکاری آموزش و پرورش، ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز در معرض خطر تحت حمایت قرار گرفتند که نتیجه آن کاهش ۴۳ درصدی موارد اورژانسی بود.
صدور ۲۱ هزار و ۳۰۸ رای جایگزین حبس در خوزستان
وی همچنین با اشاره به صدور ۲۱ هزار و ۳۰۸ رای جایگزین حبس از سال ۹۲ تاکنون، بر اهمیت این احکام در حوزههای محیطزیست و بهداشت تاکید کرد.
دهقانی با اشاره به اقدامات حوزه صدور اسناد مالکیت گفت: در منطقه ملاشیه اهواز پس از ۵۴ سال، مالکیت املاک به ساکنان داده شد و اسناد شهرستان لالی نیز پس از ۷۰ سال، در هفته قوه قضاییه به صاحبان املاک تحویل داده خواهد شد.
رییسکل دادگستری خوزستان همچنین به طرح قطار شهری اهواز اشاره کرد و گفت: پس از ۱۵ سال، پیمانکار طرح خلعید و مقدمات واگذاری مجدد فراهم شد.
وی در خصوص عوارض آلایندگی استان تاکید کرد: با دستور قضایی، ۵۴ همت عوارض مالیاتی و ارزش افزوده (شامل ۲۶ همت عوارض سبز) از واحدهای آلاینده وصول شد که نظارت بر نحوه هزینهکرد آن در دستور کار است.
دهقانی با اشاره به مدیریت موفق آشوبهای دیماه سال گذشته، بر تداوم نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه با مفاسد اداری تاکید کرد و افزود: مبارزه با فساد اقتصادی و رفتاری از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و نظارت مستمر بر دستگاهها و عملکرد قضات با جدیت ادامه دارد.
از یکم تیرماه به مدت یک هفته به نام «هفته قوه قضاییه» نامگذاری شده است.