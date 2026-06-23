بهره برداری از جاده قدیم روستای جواش مرند
جاده قدیم روستای جواش مرند به طول ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
عزت الله حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساخت جاده قدیم روستای جواش جزو مطالبات چندین ساله اهالی منطقه بود گفت:با بهره برداری از این جاده مسیر عبور و مرور شهروندان کوتاهتر، ایمنتر و دسترسی اهالی به مسیرهای ارتباطی آسانتر شد.
وی ادامه داد:طول این مسیر ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر است که برای زیرسازی و آسفالت آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با تاکید بر اهمیت توسعه راههای روستایی اظهار کرد:تکمیل زیرساختهای عمرانی و پاسخ به مطالبات مردم از اولویتهای اصلی است و پیگیری طرح های مورد نیاز شهرستان با جدیت ادامه دارد.