به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قناعتیان گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۵۰ تن انگور یاقوتی از تاکستان‌های جهرم برداشت و روانه بازار شود.

او ادامه داد: سطح زیر کشت انگور یاقوتی در شهرستان جهرم حدود ۶۰۰ هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: برداشت انگور یاقوتی از نیمه اول خردادماه آغاز شده است و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.

قناعتیان بیان کرد: انگور یاقوتی به دلیل زودرسی، کیفیت مطلوب، رنگ و طعم مناسب و بازارپسندی، از جایگاه ویژه‌ای در بین باغداران شهرستان برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: بخش عمده محصول برداشت‌شده است و پس از بسته‌بندی، به بازار‌های میوه و تره‌بار شهرستان جهرم و سایر شهر‌های استان و کشور ارسال می‌شود و به عنوان یکی از محصولات نوبرانه تابستانی، مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.