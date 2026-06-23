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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از آغاز برداشت انگور یاقوتی نوبرانه از باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قناعتیان گفت: امسال پیشبینی میشود بیش از ۴۵۰ تن انگور یاقوتی از تاکستانهای جهرم برداشت و روانه بازار شود.
او ادامه داد: سطح زیر کشت انگور یاقوتی در شهرستان جهرم حدود ۶۰۰ هکتار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: برداشت انگور یاقوتی از نیمه اول خردادماه آغاز شده است و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.
قناعتیان بیان کرد: انگور یاقوتی به دلیل زودرسی، کیفیت مطلوب، رنگ و طعم مناسب و بازارپسندی، از جایگاه ویژهای در بین باغداران شهرستان برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: بخش عمده محصول برداشتشده است و پس از بستهبندی، به بازارهای میوه و ترهبار شهرستان جهرم و سایر شهرهای استان و کشور ارسال میشود و به عنوان یکی از محصولات نوبرانه تابستانی، مورد استقبال مصرفکنندگان قرار میگیرد.