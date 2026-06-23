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همزمان با فرارسیدن روز عاشورای حسینی، ویژهبرنامه «روایت عاشورا» با محوریت بازخوانی حماسه کربلا از دریچه هنرهای آئینی در باغموزه هنر ایرانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویژهبرنامه «روایت عاشورا» با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و معرفی ظرفیتهای هنرهای سنتی و آئینی ایران، روز عاشورا در باغموزه هنر ایرانی میزبان علاقهمندان خواهد بود.
در این آئین، هنر پردهخوانی عاشورا به عنوان یکی از کهنترین شیوههای روایتگری مذهبی و مردمی ایران اجرا میشود و در کنار آن، شعرخوانی آئینی با موضوع قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش برگزار خواهد شد.
ویژهبرنامه «روایت عاشورا» تلاشی است برای پیوند دوباره مخاطبان با میراث روایتگری ایرانی و بازنمایی مفاهیم ایثار، آزادگی و حقطلبی در قالب هنر؛ مفاهیمی که در طول تاریخ الهامبخش هنرمندان و فرهنگسازان این سرزمین بودهاند.
این برنامه روز عاشورا از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در باغموزه هنر ایرانی واقع در خیابان دکتر حسابی (الهیه) برگزار میشود.