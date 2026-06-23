به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال و عزت کشور تأکید کردند.

حاضران همچنین با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان را رمز اقتدار و سربلندی ایران اسلامی دانستند.