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مردم ولایتمدار اراک با حضور گسترده در میدان شهدا، بار دیگر حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران، آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، استقلال و عزت کشور تأکید کردند.
حاضران همچنین با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان را رمز اقتدار و سربلندی ایران اسلامی دانستند.