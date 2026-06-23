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رئیسِ سازمانِ حفظِ نباتات در نشستِ مشترک با اعضای کمیسیونِ کشاورزیِ مجلس، از حذفِ ۲۱ سمِ پر خطر و ثبتِ ۲۴ آفت کشِ کم خطر با هدفِ ارتقاء سلامتِ محصولاتِ کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک سازمان حفظ نباتات و اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ابعاد جدیدی از راهبرد این سازمان در مواجهه با تهدیدات زیستی و چالشهای تجاری روشن شد.
مریم جلیلی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات، با ترسیم چشمانداز جدید سازمان حفظ نباتات از گذار از مدیریت سنتی به سمت یک ساختار «علمی-حاکمیتی» خبر داد.
سازمان حفظِ نباتات در تلاش است با ترکیب «نظارت سختگیرانه»، «دیپلماسی فعال» و «فناوریهای نوین»، شکاف میان دانش دانشگاهی و نیازهای مزارع را پر کند.
هدف نهایی، گذار به ساختاری است که در آن هوش مصنوعی و سامانههای هوشمند، نقش کلیدی در حفاظت از «سفره ایرانی» و امنیت غذایی کشور ایفا کنند.