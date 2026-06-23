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سازمان راهداری و حملونقل جادهای با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات سفر در ایام سوگواری، از پیشفروش بلیت ناوگان مسافری بهویژه در مسیرهای بازگشت از مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نشست برگزاری قرارگاه مراسم تشییع قائد شهید امت، از اقدامات ویژه برای رفاه حال مسافران و عزاداران در مسیرهای منتهی به میعادگاههای مراسم خبر داد.
مرتضی الهیاری با اشاره به اهمیت مدیریت تردد در ایام حساس پیش رو، اعلام کرد که بهمنظور جلوگیری از مشکلات احتمالی و تسهیل دسترسی زائران به خدمات، پیشفروش بلیت بر اساس حداکثر ظرفیت ناوگان، بهویژه در مسیرهای بازگشت از مشهد مقدس، انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد که سازمان تمامی ظرفیتهای خود را برای پاسخگویی به تقاضای بالای سفر به شهرهای تهران، قم و مشهد در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۰ تیرماه بسیج کرده است تا مسافران بتوانند با آرامش بیشتری در مراسم وداع با رهبر شهید حضور یابند.