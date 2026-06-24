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در بسته روایت امروز سراغ موکب و چایخانهای در شرق اصفهان رفتیم که نوجوانان در این سنگر خدمت رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نوجوانان زیر بیرق اباعبدالله الحسین هم موکب داری میکنند و هم به عشق وطن میدان داری.
موکبی که در سنگر حسینی خدمات جهادی هم ارائه میدهد.
این موکب تا پایان ماه صفر با چای ارادت پذیرایی عزاداران حسینی است.
سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از عزاداریهای ماه محرم و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.