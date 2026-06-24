برپایی موکب و چایخانه به همت نوجوانان اصفهانی

برپایی موکب و چایخانه به همت نوجوانان اصفهانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نوجوانان زیر بیرق اباعبدالله الحسین هم موکب داری می‌کنند و هم به عشق وطن میدان داری.

موکبی که در سنگر حسینی خدمات جهادی هم ارائه می‌دهد.

این موکب تا پایان ماه صفر با چای ارادت پذیرایی عزاداران حسینی است.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از عزاداری‌های ماه محرم و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.