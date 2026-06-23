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اجرای تئاتر خیابانی با موضوع اعتیاد و پیامدهای آن، با همکاری نهادهای حمایتی و خدماتی در ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در راستای ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تئاتر خیابانی با موضوع اعتیاد و پیامدهای فردی و اجتماعی آن در ایلام به صحنه رفت.
فرمانداری، اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی، شهرداری و هلال احمر شهرستان ایلام با همکاری یکدیگر، این برنامه را با هدف آگاهسازی شهروندان، به ویژه نوجوانان و جوانان، نسبت به خطرات مصرف مواد مخدر و تأثیرات مخرب آن بر فرد، خانواده و جامعه اجرا کردند.
هنرمندان با بهرهگیری از زبان هنر و شیوهای تأثیرگذار، پیامهای آموزشی و پیشگیرانه را به مخاطبان منتقل کردند.
کارشناسان اورژانس اجتماعی در حاشیه این برنامه، خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ را معرفی کردند و بر اهمیت پیشگیری، آموزش و مداخله بهموقع در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کردند.
اجرای این تئاتر خیابانی با استقبال شهروندان همراه شد و در پایان، مطالب آموزشی مرتبط با پیشگیری از اعتیاد و راههای بهرهمندی از خدمات حمایتی در اختیار علاقهمندان قرار گرفت.