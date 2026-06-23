به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با رای کمیته استیناف، سه امتیاز کسر شده از تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان برگشت و این باشگاه موفق به اخذ مجوز ملی و حرفه‌ای شد.

این رای امروز سه شنبه دوم تیرماه صادر شده است.

پیش از این نیز مرداد سال گذشته، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رأیی سنگین، باشگاه نفت مسجدسلیمان را به دلیل تکرار تخلف در فرآیند اخذ مجوز باشگاهی، به پرداخت بیش از ۷ میلیارد ریال جریمه نقدی و کسر سه امتیاز از جدول لیگ دسته یک محکوم کرده بود.

نفت در لیگ دو فوتبال ایران حضور دارد و از شانس‌های صعود به لیگ یک است.