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مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از بهبود شاخصهای کیفیت هوا در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه کریمی گفت: تعداد روزهای پاک و قابل قبول در پایتخت افزایش یافته و روزهای ناسالم برای گروههای حساس به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
کریمی با اشاره به آمار کیفیت هوای تهران در سهماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در بازه فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۵، تهران ۱۲ روز هوای پاک، ۷۹ روز هوای قابل قبول و تنها ۲ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس را تجربه کرده است.
وی افزود: در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، تعداد روزهای پاک ۶ روز، روزهای قابل قبول ۶۶ روز و روزهای ناسالم برای گروههای حساس ۲۰ روز بوده است که مقایسه این آمارها نشاندهنده بهبود وضعیت کیفیت هوای پایتخت در سال جاری است.
کریمی با اشاره به جزئیات وضعیت آلایندههای معیار در بهار ۱۴۰۵ گفت: بررسی شرایط کیفی هوا به تفکیک آلایندهها نشان میدهد تعداد روزهای آلوده ناشی از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) و کمتر از ۱۰ میکرون (PM۱۰) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بخش عمده این بهبود به کاهش رخدادهای گرد و غبار در این دوره بازمیگردد؛ پدیدهای که معمولاً در فصل بهار سهم قابل توجهی در افزایش غلظت ذرات معلق و افت کیفیت هوا دارد، اما امسال از نظر تعداد و شدت وقوع، شرایط مساعدتری نسبت به سال گذشته داشته است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت آلاینده ازن، به عنوان یکی از چالشهای اصلی کیفیت هوا در ماههای گرم سال، اظهار کرد: در حالی که در بهار سال ۱۴۰۴ تعداد ۵ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس از منظر آلاینده ازن به ثبت رسیده بود، در بهار سال جاری هیچ روز ناسالمی ناشی از این آلاینده گزارش نشده است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: تعدیل نسبی دمای هوا در ماههای ابتدایی سال و همچنین کاهش انتشار پیشسازهای تشکیل آلاینده ازن، از مهمترین عوامل مؤثر در بهبود وضعیت این آلاینده در بهار امسال بوده است.
کریمی همچنین با اشاره به عوامل مؤثر بر بهبود کلی کیفیت هوا در سهماهه نخست سال جاری گفت: افزایش بارشها و ناپایداریهای جوی، کاهش وقوع طوفانهای گرد و غبار و برخی تغییرات در الگوی تردد شهری از جمله عواملی بودهاند که در بهبود کیفیت هوای تهران طی این مدت نقش داشتهاند.
وی تأکید کرد: هرچند آمار سهماهه نخست سال جاری از بهبود کیفیت هوا حکایت دارد، اما حفظ این شرایط مطلوب نیازمند تداوم برنامههای کنترل آلودگی هوا، کاهش انتشار آلایندهها، توسعه حملونقل پاک و همکاری مستمر دستگاههای اجرایی و شهروندان است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات مؤثر در حوزه کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری، شهروندان تهرانی در ادامه سال نیز روزهای بیشتری با هوای پاک و سالم را تجربه کنند.