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رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در نخستین سالگرد شهید محمدعرفان رمضانی، این شهید را نماد ایمان، تکلیفمداری و دفاع از امنیت ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، شامگاه دوشنبه در مراسم نخستین سالگرد شهادت سرباز وظیفه شهید محمدعرفان رمضانی در بابل، بر نقش شهدای انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران و مسئولان استانی و شهرستانی در این مراسم گفت: شهید محمدعرفان رمضانی و دیگر شهدای انتظامی نه تنها مأمورانی وظیفهشناس، بلکه نماد ایمان، تکلیفمداری و دفاع از امنیت ملی بودند.
حسینی مازندرانی افزود: خون پاک این شهدا مرزهای امنیت روانی و اجتماعی کشور را مستحکمتر کرده و امنیت امروز جامعه مرهون جانفشانی آنان است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح کشور امروز هم در عرصههای عملیاتی و هم در حوزه جنگ نرم و شناختی از آمادگی و اقتدار بالایی برخوردار هستند و شهادت فرزندان این ملت، نشانه ایستادگی آنان در برابر تهدیدات دشمنان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای نظامی، اطلاعاتی و رسانهای تلاش میکنند اهداف خود را دنبال کنند، اما ملت ایران و نیروهای مسلح با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت در برابر این تهدیدها ایستادگی خواهند کرد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی تأکید کرد: راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و امنیت کشور است و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان، تضمینکننده استمرار این مسیر خواهد بود.