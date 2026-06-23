به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز پایانی رقابت‌های شمشیربازی آسیا در دهلی هند با برگزاری رقابت‌های تیمی اپه همراه بود. تیم کشورمان در بازی نخست مقابل نیوزلند پیروز شد و به یک هشتم نهایی رسید. ملی پوشان اسلحه اپه کشورمان در این مرحله مقابل قزاقستان نتیجه را واگذار کردند و بخت نشان را از دست دادند.

تیم کشورمان در جدول بازنده‌ها مقابل سنگاپور شکست خورد و مقابل ترکمنستان پیروز شد تا در نهایت پانزدهم شود. بدین ترتیب پرونده شمشیربازی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیای هند بسته شد.