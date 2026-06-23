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همزمان با آغاز ماه محرم، مردم شهرها و روستاهای استان مرکزی با حضور گسترده در آیینهای عزاداری سید و سالار شهیدان، ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با فرا رسیدن ماه محرم، شهرها و روستاهای استان مرکزی رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و مردم مؤمن و عاشق اهل بیت (ع) با حضور گسترده در مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی، در سوگ شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش به عزاداری پرداختند.
در این آیینها، عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس روضهخوانی، سینهزنی و زنجیرزنی، یاد و خاطره حماسه عاشورا را گرامی داشته و پیام آزادگی، ایثار و ظلمستیزی نهضت حسینی را زنده نگه داشتند.
حضور پرشور جوانان، نوجوانان و خانوادهها در مراسمهای عزاداری محرم، جلوهای از پیوند عمیق مردم استان مرکزی با فرهنگ عاشورا و ارزشهای دینی و اسلامی را به نمایش گذاشت.
مردم استان مرکزی در این مراسمها با تأکید بر تداوم راه سیدالشهدا (ع)، بر حفظ وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمانهای اسلامی تأکید کردند و بار دیگر عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان دادند.