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در یادبود کودکان شهید میناب، شاعران، ادیبان و علاقهمندان به شعر مقاومت در اسلامآباد گرد هم آمدند تا با زبان شعر، یاد قربانیان بیگناه را زنده نگه دارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این مراسم به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و شاعران پاکستانی با سرودن اشعار تازه اندوه، همدردی و همبستگی خود را با خانوادههای این کودکان و ملت ایران ابراز کردند.
در اشعار قرائتشده، مظلومیت کودکان، محکومیت خشونت علیه غیرنظامیان و ضرورت پاسداری از ارزشهای انسانی، از مهمترین مضامین بود.
حاضران در این محفل، شعر را زبانی فراتر از مرزهای جغرافیایی دانستند که میتواند پیام عدالت، صلح و همدلی را به جهانیان منتقل کند.
آنان تأکید کردند که ادبیات همواره در کنار مظلومان ایستاده و حافظ روایت حقیقت در حافظه تاریخی ملتها بوده است.
شاعران پاکستانی این بار نه تنها شعر سرودند، بلکه با واژههای خود، روایت مظلومیت کودکانی را بازگو کردند که نامشان در حافظه تاریخ ماندگار خواهد ماند.