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شبکه سه سیما همزمان با برگزاری هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، دیدارهای حساس تیم ملی کشورمان مقابل آمریکا و ژاپن را به صورت زنده پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از سوم تا هفتم تیرماه با ۳۶ بازی برگزارمی شود.
تیمهای شرکت کننده در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان میروند.
تیم ملی ایران به ترتیب مقابل فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا به میدان میرود که بازی تیم ملی با فرانسه به جهت تداخل با جام جهانی فوتبال از شبکه ورزش پخش خواهد شد.
روز پنجشنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۸:۳۰ والیبالیستهای کشورمان با تیم ملی آمریکا بازی دارند که این مسابقه از برنامه «توپ و تور» به صورت زنده به روی آنتن میرود و مهدی دیوی گزارش این مسابقه را به عهده دارد.
بازی بعدی تیم ملی کشورمان با ژاپن روز جمعه ۵ تیر ساعت ۱۸:۳۰ است و گزارشگری این مسابقه به عهده کیومرث کرده خواهد بود.
شاگردان پیاتزا در هفته اول مقابل آرژانتین به برد رسیدند و سه باخت مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک داشتند.
علاقمندان به ورزش والیبال میتوانند این دو بازی را از شبکه سه تماشا کنند.