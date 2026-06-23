شبکه سه سیما همزمان با برگزاری هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، دیدار‌های حساس تیم ملی کشورمان مقابل آمریکا و ژاپن را به صورت زنده پخش می‌کند.

پخش زنده تقابل والیبالیست‌های ایران با آمریکا و ژاپن از شبکه سه

پخش زنده تقابل والیبالیست‌های ایران با آمریکا و ژاپن از شبکه سه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از سوم تا هفتم تیرماه با ۳۶ بازی برگزارمی شود.

تیم‌های شرکت کننده در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان می‌روند.

تیم ملی ایران به ترتیب مقابل فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا به میدان می‌رود که بازی تیم ملی با فرانسه به جهت تداخل با جام جهانی فوتبال از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

روز پنجشنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۸:۳۰ والیبالیست‌های کشورمان با تیم ملی آمریکا بازی دارند که این مسابقه از برنامه «توپ و تور» به صورت زنده به روی آنتن می‌رود و مهدی دیوی گزارش این مسابقه را به عهده دارد.

بازی بعدی تیم ملی کشورمان با ژاپن روز جمعه ۵ تیر ساعت ۱۸:۳۰ است و گزارشگری این مسابقه به عهده کیومرث کرده خواهد بود.

شاگردان پیاتزا در هفته اول مقابل آرژانتین به برد رسیدند و سه باخت مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک داشتند.

علاقمندان به ورزش والیبال می‌توانند این دو بازی را از شبکه سه تماشا کنند.