به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک دانشی-پژوهشی میان سازمان بازرسی کل کشور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد.

این مراسم با حضور احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی، محمد حسن زاده رئیس ایرانداک و حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد.

احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم با اشاره به اینکه دشن امروز می داند برای ضربه زدن به کشوری مستقل باید به حوزه های علمی و پژوهشی آن ضربه وارد کند، گفت: به همین علت دشمن در جنگ اخیر دانشگاه های کشور و دانشمندان را مورد حمله قرار داد، علی رغم آنکه به دنیا اعلام کردند هدف ما حمله به دانشگاه ها نیست. این مساله مسئولیت افرادی که در حوزه علمی فعالیت می کنند را دوچندان می کند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات دستگاه های اجرایی باید با پیوست های علمی همراه باشد، افزود: بر همین اساس یکی از محورهایی که در دوره تحول و تعالی به طور ویژه دنبال کرده ایم، علم پایه بودن سازمان نظارت و بازرسی است و نقطه ثقل این موضوع هم در مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان است که فعالیت های علمی و پژوهشی در آنجا انجام می گیرد.

رحمانیان لازمه موفق بودن رویکرد علم محور بودن در سازمان را استفاده از ظرفیت های علمی کشور عنوان کرد و گفت: یکی از این ظرفیت ها دانشگاه های اصلی و مادر و مراکزی همچون ایرانداک است.

وی با اشاره به ضرورت دنبال شدن رویکرد علمی در سازمان بازرسی افزود: در حال حاضر مسائل کشور احصا و اولویت بندی شدند که حاصل آن رسیدن به ۲۱۴ آسیب کلان در کشور بوده است. در همین زمینه امروز در حدود ۷۴ آسیب و گلوگاه‌های فساد مسدود شده‌اند.

رحمانیان گفت: مهم است که نگاه ریشه ای و مبنایی نسبت به مسائل وجود داشته باشد و این موضوع حاصل نمی شود مگر آنکه از رویکرد علم محوری به مسائل ورود شود. امضای این تفاهمنامه نیز امر مبارکی است زیرا ما می توانیم از منابع علمی ایرانداک استفاده کنیم و این مجموعه هم می تواند در حوزه نظارت و بازرسی به ما کمک کند.

در ادامه این مراسم محمد حسن زاده رئیس ایرانداک با اشاره به وجود امکانات این مجموعه در جهت همکاری با سازمان بازرسی گفت: همکاران ما در بخش آزمایشگاه هوش مصنوعی با اتکا بر مدل زبانی بومی و ایجاد زیرساخت به صورت ایمن، پردازش هوش مصنوعی را انجام دادند که می تواند بازوی مشورتی و اجرایی مناسبی برای سازمان بازرسی محسوب گردد.

وی با اشاره به اینکه ارتباط با ایرانداک به منزله ارتباط با همه دانشگاه هاست، افزود: همه دانشگاه ها به ایرانداک گزارش ارائه می دهند و پروپزال ها و پایان نامه های آنان توسط این مجموعه ثبت می شود.

حسن زاده گفت: با افتخار اعلام می کنم در طول جنگ رمضان تنها اتصالی که در کشور قطع نگردید، ارتباط پایگاه های علمی در کشور بودند و اعلام آمادگی می کنم همکاران ما در ایرانداک هر مساله ای که از طریق فناوری اطلاعات قابل رفع شدن باشد و نیاز به پژوهش و توسعه و طراحی سامانه داشته باشند را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه ایرانداک دارای سابقه ۶۰ ساله است، افزود: ما امروز با بودجه یک هفتم نسبت به زمان تاسیس این مجموعه و علوم انسانی یک ششم، اما با افزایش وظایف ۱۰ برابری در حال انجام کاری جهادی هستیم.

رییس ایرانداک به تعامل دو سویه بازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی و ایرانداک اشاره کرد و گفت: گزارشات مختلفی بین ما رد و بدل می شود و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز هم آنها را دریافت می کنند.

حسن زاده درباره اهمیت امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک دانشی-پژوهشی میان سازمان بازرسی کل کشور و ایرانداک افزود: این تفاهم نامه مسیری را فراهم می کند تا هرآنچه در توان داریم برای ارتقای علمی و شاهدمحور شدن تصمیم ها، آموزش و توانمندسازی انجام دهیم. از سوی دیگر سازمان بازرسی هم به کمک ایرانداک آمده و شاید در مواقعی بدون کمک های این سازمان، بخشی از اقدامات ما انجام نمی شد. امضای این تفاهم نامه می تواند در مسیر اجرای قانون به ما کمک کند و در نهایت سلامت نظام علمی کشور میوه ای خواهد بود که به طور مشترک پرورش می دهیم.

حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز در ادامه این مراسم گفت: از سازمان بازرسی در قانون اساسی به عنوان بالاترین سند قانونی کشور یاد شده و دو وظیفه مهم نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده آن قرار داده شده است. با توجه به حوزه صلاحیت عامی که در این سازمان وجود دارد، نگاه ما به همراه ریاست و قائم مقام سازمان در موضوعات کلان کشور در دوره تحول و تعالی در عرصه همکاری های علمی، استفاده از همه ظرفیت های علمی کشور بوده است.

وی افزود: سابقه نگاری دانش در کشور در مجموعه ایرانداک مبتنی بر قوانین و مقررات منحصر است. اگر ایرانداک تقویت شود از بسیاری از سوء جریان‌ها در عرصه‌های علمی کشور جلوگیری به عمل می‌آید. سالیانه حداقل ۷ همت به بودجه یک درصد پژوهشی اختصاص پیدا می‌کند درحالیکه یک صفحه از آن به عنوان سابقه نگاری مدیریت دانش در هیچ مجموعه‌ای در کشور وجود ندارد.

کیخای فرزانه درباره اهمیت مجموعه ایرانداک گفت: نگاه ما به مجموعه ایرانداک نه به عنوان یک پژوهشگاه صرف، بلکه یک پژوهشگاه پشتیبان و راهبر کل عرصه های علمی کشور است. تعامل ما با ایرانداک به ارتقای سطح علمی سازمان و استفاده از همه ظرفیت های علمی کمک می کند. ایرانداک مخزنی از داشته های علمی کشور است و اگر مدیریت دانش در کشور اتفاق بیفتد، راهبر آن در حوزه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های راهبردی، ایرانداک خواهد بود.

وی با اشاره به امضای این تفاهمنامه افزود: امیدواریم با امضای تفاهمنامه همکاری های مشترک دانشی-پژوهشی، موانع کاری در مجموعه مدیریت ایرانداک در زمینه اجرای قوانین برطرف شود و هم اینکه سازمان بازرسی از منبع داشته های علمی کشور در حوزه های مختلف استفاده کند. در همین زمینه جایگاه این تفاهمنامه به عنوان مخزنی از همه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مجموعه های علمی کشور باید درنظر گرفته شود.