رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آقای هیثم بن طارق، سلطان عمان در مسقط دیدار و گفت‌و‌گو کرد. رایزنی درباره ترتیب‌های مدیریت تنگه هرمز محور اصلی گفت‌و‌گو‌های آقایان قالیباف و بن طارق اعلام شده.