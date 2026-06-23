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از سوئیس تا عمان؛ پیگیری تفاهم‌نامه

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آقای هیثم بن طارق، سلطان عمان در مسقط دیدار و گفت‌و‌گو کرد. رایزنی درباره ترتیب‌های مدیریت تنگه هرمز محور اصلی گفت‌و‌گو‌های آقایان قالیباف و بن طارق اعلام شده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۱۵:۴۲
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برچسب ها: هیئت مذاکره کننده ، مذاکرات ایران و آمریکا ، تفاهم نامه ، مسقط عمان ، سلطان عمان
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