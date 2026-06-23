مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت:اکنون در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی به دستور رئیس‌جمهور ۸۲ باب نمازخانه در مدارس استان در حال ساخت است که بخش قابل توجهی از آنها به بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز به‌زودی افتتاح خواهند شد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ب اسفندیار صادقی در هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی که در سالن آمفی‌تئاتر دبیرستان طالقانی ناحیه چهار تبریز برگزار شد با قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزنده فرهنگیان فعال در عرصه ترویج فرهنگ نماز در مدارس اظهار کرد:توجه به امر نماز همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و با توجه به جایگاه الهی این فریضه، نماز به عنوان یکی از اولویت‌های پنج‌گانه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در تمامی سال‌های تحصیلی در زمره ماموریت‌های اصلی این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی با برشمردن پنج ماموریت اصلی وزارت آموزش و پرورش، نماز، قرآن، نماد، ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی را از اولویت‌های ابلاغی این وزارتخانه به دستگاه‌های تعلیم و تربیت استان‌ها اعلام و اظهار کرد: با توجه به اهمیت نماز در تربیت دینی دانش‌آموزان و نقش بنیادین آن در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، اقدامات متعددی در راستای ماموریت‌های تعریفی در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی انجام شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزاری اجلاس‌های متعدد در نواحی و مناطق استان با مشارکت بیش از ۲۷۰۰ مدرسه، معرفی نفرات برتر به اجلاس‌های منطقه‌ای و تجلیل از ۱۲۰۰ نفر در این زمینه را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: دبیرخانه استانی هفتمین اجلاس سراسری نماز در آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز، ۱۸۷ اثر در حوزه نماز دریافت کرد که پس از بررسی و داوری در هر شاخص سه نفر به عنوان برگزیده و یک نفر به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند و نفرات برتر کشوری نیز از میان آنان معرفی شدند.

صادقی دانش‌آموز نمونه نمازی، معلم فعال در عرصه نماز، مدرسه نمازی، امام جماعت نمازی، مدرس آموزش خانواده نمازی، اولیای نمازی، خدمتگزار و هیئت امنای نمازی، فعال فضای مجازی نمازی و ادارات برتر نمازی را از جمله شاخص‌های انتخاب و تجلیل از برگزیدگان عنوان کرد.

وی در ادامه با تشریح اقدامات اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز اظهار کرد:این اداره کل با اقدامات شاخص معاونت پرورشی و فرهنگی در ششمین اجلاس کشوری نماز دانش‌آموزی که در سمنان برگزار شد به عنوان دستگاه برتر در توسعه فرهنگ نماز، انتخاب و مفتخر به دریافت انگشتر متبرک رهبر شهیدمان شد.

صادقی افزود:تلاش می‌کنیم در دوره جاری نیز عنوان دستگاه برتر را کسب و انگشتر رهبر عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان هدیه دریافت کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ساخت دو نمازخانه ۳۰۰ متری در اردوگاه دانش‌آموزی الغدیر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان و ساخت یک نمازخانه ۱۰۰ متری در اردوگاه دانش‌آموزی کوثر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان را از دیگر اقدامات این حوزه دانست و افزود: افتتاح این نمازخانه‌ها به دلیل آغاز جنگ رمضان به تعویق افتاد.

وی افزود:تمامی مهر‌های فرسوده نمازخانه‌های مدارس به صورت رایگان تعویض شده است.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی روش تدریس قرآن برای ۴۰۰۰ آموزگار ابتدایی در ۳۲ ناحیه و منطقه استان، برگزاری دوره توانمندسازی تربیت دینی نوجوانان برای ۲۰۰۰ مربی و معاون پرورشی، تعیین آذربایجان شرقی به عنوان دبیرخانه هیئت اندیشه‌ورزی قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و همچنین دبیرخانه قطب توسعه آموزش عمومی قرآن و شورای توسعه فرهنگ قرآنی خبر داد.

صادقی برگزاری جشن‌های دانش‌آموزی نسیم کرامت در مدارس دولتی و غیردولتی و ۵۱ کانون فرهنگی و تربیتی استان در دهه کرامت، برپایی ۵۰ نمایشگاه موضوعی و ۴۰ محفل قرآنی در چهلمین روز شهادت شهدای اقتدار، برگزاری جشن تکلیف پنج‌هزار نفری دختران تبریز و جشن‌های متمرکز تکلیف پسران، اجرای پویش نماز جماعت مادر و دختری، برگزاری مراسم اعتکاف برای ۱۲ هزار دانش‌آموز در ۳۰ منطقه استان و اعتکاف پدر و پسری برای ۴۰۰ نفر و نیز برگزاری دوره شهر من، شهر نماز برای ۱۸۰۰ آموزگار پایه دوم ابتدایی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را از دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان در راستای ترویج فرهنگ نماز عنوان کرد.