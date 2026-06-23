مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در جنگ تحمیلی دوم و سوم ۴۵۶۸ نفر شهید شدند.

سیدباقر سیدرضایی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: از این تعداد ۱۰۵۴ نفر مربوط به جنگ ۱۲ روزه و ۳۵۱۴ نفر مربوط به جنگ رمضان هستند.

وی گفت: تاکنون ۳۸۰۹ پرونده از مجموع مجوز‌های صادرشده به بنیاد شهید واصل شده و مراحل احراز و رسیدگی آنها انجام گرفته است که این رقم شامل ۱۰۴۷ پرونده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۲۷۶۲ پرونده در جنگ رمضان است.

مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها در مدت کمتر از ۴۸ ساعت بررسی و تعیین تکلیف شده و روند رسیدگی سایر پرونده‌ها نیز در استان‌ها و شورا‌های تخصصی در حال انجام است.

سیدرضایی درباره امار تفکیکی سنی شهدا گفت: ۷۰ نفر زیر ۶ سال، ۳۸۰ نفر بین ۷ تا ۱۸ سال، ۱۳۴۰ نفر بین ۱۹ تا ۳۰ سال، ۲۱۲۹ نفر بین ۳۱ تا ۵۰ سال و ۶۴۹ نفر بالای ۵۱ سال بوده‌اند.

وی، همچنین از اجرای خدماتی نظیر ثبت اطلاعات خانواده شهدا، صدور کارت ایثارگری، رسیدگی به کمک معیشت، تشکیل پرونده‌های جانبازی و توسعه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات به‌صورت برخط و از طریق درگاه بنیاد در حال ارائه است.

سیدرضایی در خصوص فرآیند خدمت رسانی به جانبازان این دو جنگ تحمیلی هم گفت: پس از تایید و صدور آرا مربوط اعم از آرای یگان نظامی و همین طور آرای شورای تامین، پرونده به بنیاد شهید ارجاع می‌شود و بنیاد شهید در استان‌ها موظف هستند در کمترین زمان، بررسی و پس از احراز به کمیسیون‌های پزشکی معرفی کنند.

مدیر کل پذیرش بنیاد شهید درباره شهدای اتباع هم گفت: اتباع غیر ایرانی که در همکاری نیرو‌های مسلح شهید شدند، فرایند احراز شهادتشون تایید شده است.