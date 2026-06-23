به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان مهدی بخشی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه جلسات زمانی ارزشمند هستند که خروجی عملی برای مردم داشته باشند، اظهار کرد: صرف ارائه آمار، انتشار عکس و فیلم بدون دستیابی به نتیجه، برکتی برای استان ندارد و باید هر نشست به هم‌اندیشی و حل مسائل منجر شود.



وی با اشاره به آمار پرونده‌های قضایی افزود: در سال ۱۴۰۴ ورودی پرونده‌ها در دادسرای مرکز استان نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته و این رقم در سطح استان ۶ درصد رشد داشته است.



دادستان کرمان تصریح کرد: رسانه‌ها نباید تنها به انتشار آمار بسنده کنند، بلکه باید علت افزایش پرونده‌ها را مطالبه کنند و مشخص شود این افزایش ناشی از مشکلات اقتصادی، افزایش برخی جرائم یا رشد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی برای ثبت شکایات است.



بخشی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی دادستانی کل کشور گفت: بیشتر شاخص عملکردی به صورت لحظه‌ای و الکترونیکی در سراسر کشور رصد می‌شود و استان‌ها در زمینه سرعت رسیدگی، صدور گواهی سوءپیشینه، اجرای احکام و سایر خدمات قضایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.



وی ادامه داد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی موجب شده بسیاری از فرآیند‌های سنتی حذف شود و مردم برای استعلام‌ها و دریافت خدمات قضایی کمتر نیازمند مراجعه حضوری باشند.



دادستان کرمان اظهار کرد: دستگاه قضایی با سرعت قابل توجهی در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین حرکت می‌کند و در آینده از ظرفیت هوش مصنوعی برای ارائه پیش‌نویس آراء و تحلیل پرونده‌ها نیز استفاده خواهد شد.



بخشی، امنیت را مهم‌ترین اولویت استان دانست و گفت: اگر امنیت وجود نداشته باشد، هیچ فعالیت اقتصادی، عمرانی یا فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت.



وی افزود: حمایت از دستگاه قضایی، نیرو‌های مسلح، انتظامی، سپاه و مجموعه‌های اطلاعاتی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز استان است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همراه باشند.



دادستان کرمان با اشاره به حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: پس از این حادثه تلخ، خلأ‌های امنیتی شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مختلف اقدامات مؤثری برای ارتقای امنیت استان انجام شد.



وی تصریح کرد: مقابله با قاچاق سلاح، ساماندهی خودرو‌های شوتی، تأمین امنیت کویر و مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



بخشی با بیان اینکه باید از برخورد‌های روزمره فاصله گرفت، گفت: اتباع خارجی باید به صورت نظام‌مند ساماندهی شوند تا ضمن حفظ کرامت انسانی، امکان استفاده از ظرفیت نیروی کار آنان نیز فراهم شود.



وی افزود: استان کرمان در بخش معدن، کشاورزی و ساخت‌وساز به نیروی کار نیاز دارد و ساماندهی اصولی اتباع می‌تواند به نفع اقتصاد استان باشد.



دادستان کرمان معتادان متجاهر را یکی از عوامل اصلی وقوع سرقت‌های خرد دانست و اظهار کرد: ایجاد مراکز نگهداری و درمان این افراد از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.



وی گفت: بزرگ‌ترین کمپ ماده ۱۶ کشور با ظرفیت حدود پنج تا شش هزار تخت در کرمان در حال احداث است و با مشارکت دستگاه‌های مختلف و خیران پیشرفت قابل توجهی داشته است.



