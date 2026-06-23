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معاون فناوری اطلاعات دادگستری ایلام گفت: برنامههای هفته بزرگداشت قوه قضائیه در استان با تمرکز بر حضور در میان مردم، هوشمندسازی خدمات و اجرای طرحهای عمرانی با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برنامههای هفته بزرگداشت قوه قضائیه در استان ایلام امسال با رویکردی متفاوت و با تمرکز ویژه بر حضور در میان مردم و اجرای فعالیتهای تبیینی در سطح استان برنامهریزی شده است.
این برنامهها از قالبهای صرفاً اداری خارج شده و به سمت تعامل مستقیم با مردم حرکت میکند. تکریم ارباب رجوع و کاهش زمان مراجعه، یکی از مهمترین برنامههای اجرایی هفته قوه قضائیه است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان ایلام در این رابطه گفت: برنامههای هوشمندسازی در دادگستری ایلام اجرا شده و این طرح رضایت مراجعین را نیز به همراه داشته است.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری ایلام نیز گفت: به منظور رفاه حال ارباب رجوع و مراجعین به مراجع قضایی، طرحهای عمرانی با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان در حال اجراست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام نیز از اجرای طرح «هر قاضی یک مدرسه» با هدف بررسی مشکلات دانشآموزان خبر داد و گفت: این طرح در استان اجرا شده و موجب کاهش جرم در جامعه میشود.