معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: باید برای دختران نوجوان، دختران روستایی و عشایری و سایر گروه‌های اجتماعی بسته‌های متناسب طراحی کنیم تا همه احساس تعلق و دیده شدن داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر با اشاره به مأموریت دولت برای تدوین بسته‌های اجتماعی پس از جنگ اخیر اظهار داشت: باید دغدغه‌های مردم، به‌ویژه دختران نوجوان و جوان را شناسایی و ریشه‌یابی کنیم. بخشی از مسائل با افزایش امید اجتماعی، بخشی با ارتقای سرانه‌ها و بخشی با ایجاد فرصت نقش‌آفرینی حل خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: باید تکثر و تنوع جامعه را به رسمیت بشناسیم و برای همه دختران و زنان ایرانی برنامه داشته باشیم. بخشی از دختران ما ممکن است از نظر پوشش و سبک زندگی شبیه ما نباشند، اما در قلب، هویت، تمدن و ریشه‌های خود ایرانی‌اند و نباید اجازه دهیم میان آنان و حاکمیت شکاف ایجاد شود.

بهروزآذر با بیان اینکه اگر نتوانیم در دوران نوجوانی با این نسل ارتباط برقرار کنیم، فاصله‌ها عمیق‌تر خواهد شد، تصریح کرد: باید برای دختران نوجوان، دختران روستایی و عشایری و سایر گروه‌های اجتماعی بسته‌های متناسب طراحی کنیم تا همه احساس تعلق و دیده شدن داشته باشند.

وی همچنین از اجرای پایلوت طرح زنجیره اشتغال زنان و اجرای طرح کارآفن در استان البرز قدردانی و خاطرنشان کرد: این طرح با هدف اتصال مهارت‌آموزی به بازار کار آغاز شده و یک طرح ملی است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه موفق مراکز «کوثر» در شهرداری تهران، ابراز داشت: استفاده از فضا‌های بلااستفاده برای ایجاد محیط‌های کار اشتراکی و حمایت از زنان کارآفرین می‌تواند زمینه توسعه مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خرد را فراهم کند و امیدواریم این تجربه در استان‌ها نیز توسعه یابد.