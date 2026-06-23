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نخستین جلسه شورای سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر انجمنهای ورزشی دانشجویی با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار و اعضای این کارگروه منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نخستین جلسه این شورا که با هدف ارتقای فعالیتهای ورزشی و تقویت مشارکتهای اجتماعی دانشجویان برگزار شد، احکام اعضای کارگروه سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر انجمنهای ورزشی دانشجویی ابلاغ گردید.
بر اساس احکام صادر شده، دکتر حمیدی (سرپرست دانشگاه فرهنگیان)، دکتر حدیث رجبی (معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا)، دکتر رضا اندام، دکتر مجتبی (عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود)، دکتر قاسمیان مقدم (عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبائی) و دکتر روزبهانی (دبیر کارگروه) به عنوان اعضای این کارگروه منصوب شدند.
در متن این احکام بر بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی در راستای سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و توسعه فعالیتهای داوطلبانه ورزشی، گسترش مشارکتهای اجتماعی و مسئولیتپذیری دانشجویان و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی دانشگاهها تأکید شده است.
تحقق اهداف نظام آموزش عالی کشور در حوزه ورزش دانشجویی و ایفای نقش مؤثر در توسعه فعالیتهای ورزشی از دیگر محورهای مورد تأکید در این احکام است.
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر انجمنهای ورزشی دانشجویی با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
این نشست با هدف تبیین برنامههای سال آینده و بررسی چالشهای پیشروی انجمنهای ورزشی دانشجویی با حضور دکتر سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر زارعی مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان و اعضای شورای سیاستگذاری برگزار شد.
دکتر افروزه معاون مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در حاشیه این نشست با اشاره به فرآیند اجراییسازی دستورالعملهای جدید وزارت علوم در حوزه ورزش دانشجویی اظهار کرد: این جلسه، نخستین نشست شورای سیاستگذاری انجمنهای ورزشی پس از ابلاغ شیوهنامههای جدید به دانشگاهها در سال گذشته است.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان حوزه داوطلبی ورزشی، افزود: در این جلسه ضمن همفکری با صاحبنظران، چالشهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و نقشه راه و برنامههای سال آینده برای توسعه انجمنهای ورزشی ترسیم شد.
افروزه خاطرنشان کرد: سازمان امور دانشجویان در راستای تحقق اهداف توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، برنامههای تدوین شده برای انجمنهای ورزشی را در آیندهای نزدیک به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد تا شاهد پویایی بیش از پیش در فعالیتهای ورزشی دانشجویان باشیم.