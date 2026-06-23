به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول بخش ژنتیک این مرکز با اشاره به مزایای راه‌اندازی این آزمایشگاه گفت: هزینه انجام آزمایش‌های ژنتیک در این مرکز نسبت به آزمایشگاه‌های غیردولتی تا نصف و در برخی خدمات تا یک‌سوم کاهش یافته است که این موضوع می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌مندی شهروندان از خدمات تخصصی ژنتیک داشته باشد.

دکتر نسرین سهرابی افزود: استقرار این مرکز در بخش مرکزی شهر اراک، دسترسی مراجعان به خدمات ژنتیک پزشکی را تسهیل کرده و نیاز به مراجعه به مراکز خارج از استان را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ژنتیک از پیشرفته‌ترین ابزارهای پزشکی برای بررسی ساختار DNA و ژن‌ها به شمار می‌رود، اظهار کرد: این دانش در شناسایی بیماری‌های ارثی، اختلالات ژنتیکی و همچنین بررسی واکنش بدن به داروها کاربرد گسترده‌ای دارد و می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

مسئول بخش ژنتیک این مرکز خاطرنشان کرد: مراجعه بیماران به این آزمایشگاه با ارجاع پزشکان متخصص انجام می‌شود و نتایج حاصل از آزمایش‌ها می‌تواند در مشاوره‌های پیش از ازدواج، دوران بارداری و انتخاب بهترین روش‌های درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

سهرابی راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه دولتی ژنتیک پزشکی در اراک را گامی مهم در حوزه سلامت و فرزندآوری دانست و گفت: ارائه خدمات تخصصی با هزینه کمتر، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر خانواده‌ها و پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی را فراهم می‌کند.