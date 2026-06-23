معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی فیروزجاء – شیخ موسی بابل به طول ۶ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی فیروزجاء به شیخ موسی شهرستان بابل به طول ۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان خبر داد.

کامل نصراللهی با اشاره به اهمیت توسعه و نگهداری راه‌های روستایی گفت: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به روستاییان و بهبود دسترسی ساکنان منطقه در حال اجرا است.

وی افزود: راه‌های روستایی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند و اجرای طرح‌های بهسازی و آسفالت این مسیر‌ها نقش مؤثری در تسهیل تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و رونق فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران خاطرنشان کرد: این اداره کل با استفاده از اعتبارات تخصیص‌یافته و ظرفیت‌های اجرایی موجود، توسعه و ارتقای شبکه راه‌های روستایی را به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داده است.

نصراللهی با اشاره به وضعیت برخورداری روستا‌های استان از راه آسفالته گفت: از مجموع ۳ هزار و ۶۲۲ روستای مازندران، ۲ هزار و ۱۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردار هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۷ درصد جمعیت روستایی مازندران در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌مند هستند که نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق روستایی استان است.

معاون فنی و راه‌های روستایی مازندران تأکید کرد: اجرای پروژه‌های بهسازی، نگهداری و روکش آسفالت راه‌های روستایی با هدف ارتقای ایمنی، افزایش رضایتمندی مردم و فراهم‌سازی بستر توسعه پایدار روستا‌ها در سراسر استان با جدیت ادامه خواهد داشت.