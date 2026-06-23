مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک واحد سورتینگ برنج در بابل به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه به دلیل تخلیط برنج خارجی با داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک واحد صنفی سورتینگ برنج در شهرستان بابل به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به دلیل تخلیط برنج خارجی با برنج داخلی خبر داد.

تقی حسام گفت: شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی بابل به پرونده تخلف یک واحد سورتینگ برنج به ارزش چهار میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متصدی واحد، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به روند کشف این تخلف تصریح کرد: بازرسان جهاد کشاورزی در جریان گشت مشترک بازرسی، تخلف تخلیط برنج خارجی با داخلی را در یکی از واحد‌های سورتینگ شهرستان بابل شناسایی کردند.

حسام ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و در نهایت حکم قانونی برای واحد متخلف صادر شد.

وی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه عرضه و توزیع کالا‌های اساسی به‌ویژه محصول راهبردی برنج، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.