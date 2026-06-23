امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دستاورد‌های قوه قضائیه

رئیس دستگاه قضا در آغاز هفته قوه قضائیه برای تشریح دستاورد‌های این قوه مهمان گفتگوی ویژ خبری بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۱۶:۰۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب درخشش تیم ملی فوتبال در بازی مقابل بلژیک در رسانه‌ها و شخصیت‌های فوتبالی خارجی
بازتاب درخشش تیم ملی فوتبال در بازی مقابل بلژیک در رسانه‌ها و شخصیت‌های فوتبالی خارجی
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
دیوار بلند بی اعتمادی ایران به آمریکا در مذاکرات
دیوار بلند بی اعتمادی ایران به آمریکا در مذاکرات
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
اصناف ستون پایداری اقتصاد و آرامش جامعه در جنگ بودند
اصناف ستون پایداری اقتصاد و آرامش جامعه در جنگ بودند
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
تماس تصویری از ژنو به میناب، دعای خانواده شهدا بدرقه راه تیم مذاکره کننده
تماس تصویری از ژنو به میناب، دعای خانواده شهدا بدرقه راه تیم مذاکره کننده
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
خبرهای مرتبط

مسیر دستگاه قضا مسیر ولایت‌مداری و خدمت به مردم است

افزایش ۴۳ درصدی ورودی پرونده‌ها نیازمند آسیب‌شناسی است

مدیریت و رسیدگی به ۱۱۷ پرونده فساد اقتصادی در خوزستان

برپایی میز خدمات قضایی در تجمعات شبانه مردم خرم آباد

توسعه دادرسی هوشمند با مشارکت مردم شتاب می‌گیرد

حرف‌هایی که خوشحالی دشمن را به همراه دارد نزنیم

برچسب ها: قوه قضائیه ، رئیس دستگاه قضا ، محسنی اژه‌ای ، دستاورد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 