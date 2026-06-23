احیا و ساماندهی دو قنات قدیمی در تبریز
شهرداری منطقه ۷ تبریز با هدف جلوگیری از هدررفت منابع آبی و ارتقای زیرساختهای شهری عملیات احیا، لایروبی و ساماندهی دو قنات مهم این منطقه یعنی دایچا گلی و کانال رواسان را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
اصغر آدیبیگ گفت:مدیریت و استفاده صحیح از منابع آبی موجود در سطح منطقه از اولویتهای حوزه خدمات شهری است. در همین راستا عملیات احیا و ساماندهی قنات دایچا گلی و کانال رواسان در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات فنی موجود در کانال رواسان اظهار کرد:متاسفانه در گذشته، آب جاری در این مسیر به دلیل عدم هدایت صحیح، وارد جویهای آب معابر میشد و عملاً هدر میرفت این موضوع نه تنها باعث هدررفت منابع آبی میشد بلکه در فصول بارندگی مدیریت روانآبها را نیز با چالش مواجه میکرد.
وی افزود:برای رفع این مشکل عملیات لایروبی، پاکسازی و ساماندهی اصولی کانال رواسان آغاز شده است تا با هدایت صحیح مسیر آب، از هدررفت این منبع ارزشمند جلوگیری شده و ظرفیت انتقال آن بهینه شود.
شهردار منطقه ۷ تبریز با تاکید بر اینکه عملیات احیا و لایروبی قنات دایچا گلی نیز همزمان با این طرح در حال انجام است گفت: حفظ و احیای این منابع آبی، علاوه بر بهبود وضعیت سیمای شهری و بهداشت محیط نقش مهمی در تقویت زیرساختهای مدیریت آبهای سطحی منطقه ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد:این منطقه با پایش مستمر وضعیت کانالها و قناتهای سطح منطقه برای جلوگیری از هرگونه انسداد و هدررفت منابع اقدامات لازم را در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد داد تا رفاه شهروندان و حفظ سرمایههای شهری به خوبی تامین شود.