سخنگوی ستاد برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران در استان قزوین، ضمن توصیف جایگاه بی‌نظیر و تاریخی رهبر معظم انقلاب، بر نقش محوری مردم در برگزاری این مراسم باشکوه تأکید کرد و از آمادگی گسترده استان قزوین برای میزبانی از این رویداد بزرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رفیعی آتانی، سخنگوی ستاد برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران در استان، در نشست خبری خود با حضور رسانه‌ها، ابعاد مختلف جایگاه معنوی، ملی و استراتژیک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) را تبیین کرد. وی با توصیف ایشان، از رهبر شهید انقلاب به عنوان «حافظه تاریخی ملت ایران» و «معلم مستضعفان و مجاهدان عالم» یاد کرد.

معمار اقتدار ملی و بی‌نظیر در میان بزرگان

سردار رفیعی آتانی در سخنان خود با اشاره به جایگاه استثنایی رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: شخصیتی که امروز شاهد تبیین جایگاه ایشان هستیم، فراتر از یک رهبر سیاسی، یک امام تبیین‌گر و نماد ادبیات و فرهنگ است. ایشان با تربیت شاگردانی ماندگار، در واقع تکثیر شده‌اند و اثر ایشان هرگز پایان نخواهد داشت.

وی با مقایسه جایگاه ایشان در ساختار قدرت معنوی و سیاسی، افزود: اگر امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب بودند، ایشان معمار اقتدار ملی و نظامی کشور و در کنار ایشان، معمار امنیت نظام اسلام به شمار می‌روند. از نظر علما، ایشان در میان بزرگان، شخصیتی بی‌نظیر و بی‌مانند دارد.

آمادگی‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردمی در قزوین

سخنگوی ستاد برگزاری، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در استان قزوین، اعلام کرد : تاکنون سه جلسه تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی و مسئولین برگزار شده و ۸ کمیته اجرایی برای مدیریت دقیق این مراسم تشکیل شده است.

وی با تأکید بر ویژگی متمایز این برنامه‌ریزی، گفت: هدف اصلی ما در این برنامه‌ریزی، واگذاری شکوه این مراسم به مردم است. ویژگی برجسته این تشییع، مشارکت بی‌سابقه و خودجوش توده‌های مردم خواهد بود.

آمار مشارکت در استان قزوین

سردار رفیعی آتانی با اشاره به آمارهای مربوط به اجتماعات اخیر در استان، خاطرنشان کرد: قزوین در ردیف سه استان اول کشور از نظر میزان مشارکت در اجتماعات بزرگ قرار دارد.

وی افزود: در مراسم‌های شبانه، میانگین حضور ۹۰ هزار نفر در هر شب ثبت شده است. بیشترین میزان حضور مربوط به مراسم چهارشنبه‌سوری با ۲۵۰ هزار نفر بوده است. در نقاط مختلف استان، ۱۲۴ نقطه تجمع و تجمعگاه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی ستاد برگزاری گفت: با توجه به سطح بالای مشارکت ۶۸ درصدی مردم در برنامه‌های اخیر، آمادگی لازم برای اجرای این مراسم باشکوه با محوریت مردم در استان فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه این مراسم تنها یک تشییع ساده نیست، بلکه تجلی حضور پرشور ملت در کنار رهبری و خانواده بزرگوار امام شهید است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود دست‌کم شانزده میلیون نفر در این مراسم ملی و جهانی شرکت کنند.

میزبانی باشکوه در قزوین و آمادگی زیرساختی

سردار آتانی در بخش عملیاتی گزارش خود، از وضعیت آمادگی استان قزوین گفت: قزوین میزبان استان‌های غرب و شمال غربی کشور است و ما در ورودی و خروجی شهر برای پذیرایی از زائران عبوری کاملاً آماده هستیم. استان قزوین به عنوان نقطه اسکان مهمی برای زائران، به‌ویژه در مسیر بازگشت، عمل خواهد کرد.

وی افزود: برای اسکان زائران، مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها و بقاع متبرکه آماده‌اند و حتی از مردم دعوت شده تا در خانه‌های خود میزبان میهمانان باشند. با همکاری خودجوش ستاد عتبات، آموزش و پرورش، اوقاف، امور مساجد و نیروهای مردمی، تمامی امکانات پذیرایی و اسکان فراهم شده است. طبق پیش‌بینی‌ها، ظرفیت اسکان ۶ تا ۷ هزار مسافر در قزوین فراهم است و انتظار می‌رود حدود ۵۰ هزار نفر از مردم این استان در مراسم حضور یابند.

سردار آتانی در خصوص تامین رفاه عمومی تاکید کرد: مهم‌ترین دغدغه ما تامین آب خنک است؛ از آب معدنی گرفته تا تانکرهای آب و تامین یخ، تمامی اقدامات برای مقابله با گرمازدگی انجام شده و تیم‌های امداد و نجات برای تضمین سلامت مردم در محل حضور دارند.

امنیت و حمل‌ونقل؛ مدیریت با دقت بالا

وی با رد هرگونه نگرانی امنیتی اظهار داشت: برقراری امنیت کاملاً تحت کنترل است و مسئولیت کمیته امنیتی بر عهده سپاه پاسداران است که با همکاری جامعه اطلاعاتی، عملیات‌های امنیتی را مدیریت می‌کند. در حوزه حمل‌ونقل نیز، از اتوبوس‌های عمومی و قطارهای هماهنگ شده تا متروی هشتگرد و استفاده از خودروهای شخصی برای تسهیل تردد مردم پیش‌بینی شده است.

کاروان بهشتی؛ تشییع امام و خانواده ایشان

سردار آتانی ب، ابعاد عاطفی این مراسم را توصیف کرد و گفت: «ما امروز قرار است امام امت و پدر ملت را به همراه دختر بزرگشان که تمام زندگی خود را وقف ایشان کرد، تشییع کنیم. داماد بزرگوار امام شهید نیز که شخصیتی علمی و فرهیته است و خود را وقف این مسیر کرد، در این کاروان بهشتی حضور دارد. ما همسر رهبر سوم انقلاب را با تمام حجب و حیا و نوه کوچک امام شهید را در این کاروان همراه خواهیم داشت. این کاروان بهشتی، با تمام عظمتی که برای خلق کرده‌اند، در کنار هم قرار می‌گیرند.»

پیروزی در میدان نبرد و اقتدار دیپلماسی

سخنگوی ستاد تشییع آقای شهید ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل جایگاه امام شهید پرداخت و ایشان را «امام ادبیات، تبیین و شناخت تهدیدات» نامید.

وی گفت: «او میدان نبرد را می‌شناخت و نبرد را با مولفه‌هایی که ساخت، به میدان پیروزی ملت تبدیل کرد. ما در برابر کل تکنولوژی دنیا جنگیدیم؛ بیش از ۱۸۰ پهپاد و ۲۸ مرکز راداری دشمن را منهدم کردیم و ثابت کردیم که جنگ در منطقه، دستاوردهای بزرگی برای ما داشت.»

وی با تاکید بر قدرت ناشی از اتحاد ملت افزود: «سپاه ماهی است و حیات ماهی در اتصال به دریاست؛ ما باید به دریای مردمی متصل شویم. پیروزی ما با حضور مردم در خیابان‌ها و حفظ اتحاد به دست آمد. ما با دیپلماسی و قدرت، خط و نشان برای جهان کشیدیم؛ از تنگه هرمز گرفته تا لبنان، اقتدار ما نشان داد که یک وجب خاک و یک مایل آب را به دشمن نخواهیم داد.»

مراسم استانی برای جاماندگان

سردار آتانی در پایان خاطرنشان کرد: به پیشنهاد امام جمعه قزوین، یک مراسم تشییع نمادین و استانی نیز در قزوین برگزار خواهد شد تا تمامی کسانی که به هر دلیلی نتوانستند در مراسم اصلی شرکت کنند، بتوانند در این مراسم باشکوه حضور یابند. وی همچنین از رسانه‌ها خواست تا با دقت تمامی اقدامات و ابعاد این مراسم تاریخی را مستند کنند.