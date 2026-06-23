به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه ۳ و ۴ تیرماه همزمان با روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران تعطیل است.

بر اساس این گزارش، در روز جمعه ۵ تیرماه تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال بوده و آماده خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.

فعالیت مراکز عرضه دام زنده سازمان میادین میوه و تره‌بار در روز‌های تاسوعا و عاشورا

معاون بهره‌برداری و بهداشت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز گفت: تمامی مراکز عرضه دام زنده سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی فعال هستند.

محمد سراب‌نشین افزود: به منظور رفاه حال شهروندان و هیات‌های مذهبی مراکز عرضه دام زنده سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز تاسوعا ۳ تیرماه از ساعت ۸ صبح ۱۸ بعدازظهر، و در روز عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۷ بعدازظهر آماده خدمات‌رسانی به شهروندان است.

وی گفت: همچنین برای تسهیل در انجام کار‌ها تعداد دامپزشکان و ذابحین نیز افزایش یافته است.

معاون بهره‌برداری و بهداشت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: شهروندان برای انجام نذورات خود و همچنین هیات‌های مذهبی نیز به راحتی با مراجعه به مراکز ثابت عرضه دام زنده می‌توانند از خدمات این مراکز استفاده کنند.

وی بیان کرد: مراکز عرضه دام زنده سازمان میادین میوه و تره‌بار شامل جایگاه ثابت منطقه ۴ به آدرس: تهرانپارس، حکیمیه، خیابان تابا، جنب کارخانه آزمایش، جایگاه ثابت منطقه ۱۵ به آدرس: بزرگراه امام رضا بعد از گردنه تنباکویی نرسیده به بازار گل امام رضا و جایگاه ثابت منطقه ۱۸ به آدرس بزرگراه آزادگان، پایین‌تر از احمدآباد مستوفی جنب پارک آزادشهر می‌شود.

سراب‌نشین در پایان تاکید کرد: قیمت هر کیلوگرم دام زنده در مراکز عرضه دام زنده ۷۳۰ هزار تومان است.