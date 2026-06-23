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مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال خودکار تمدید و تخلیه اجباری مستأجران ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از اجرای مصوبه حمایتی دولت در حوزه مسکن خبر داد و گفت: در راستای حمایت از مستأجران و با توجه به شرایط و حوادث اخیر کشور، بر اساس مصوبه سران قوا و قوانین ابلاغی، هیچیک از موجران حق تخلیه اجباری مستأجران را ندارند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجارهای که تا پایان سال ۱۴۰۵ دارای اعتبار هستند، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید میشوند و مستأجران میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.
رفیعی با اشاره به سقف مجاز افزایش اجارهبها گفت: حداکثر افزایش اجارهبها و مبلغ ودیعه (رهن) برای قراردادهای تمدیدی ۲۵ درصد تعیین شده و موجران حق مطالبه مبلغی بیش از این میزان را ندارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ادامه داد: برای قراردادهای جدید، بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، حداکثر افزایش اجارهبها نسبت به سال گذشته تا ۲۹ درصد مجاز است.
رفیعی تصریح کرد: موارد استثنا برای تخلیه واحدهای مسکونی در قانون پیشبینی شده و رسیدگی به این موارد و تشخیص آنها در صلاحیت مراجع قضایی و دادگاهها قرار دارد.
وی تأکید کرد: اجرای این مصوبه با هدف ایجاد آرامش در بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران انجام میشود و دستگاههای ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت.