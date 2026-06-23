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آستان مقدس حسینی با هدف تضمین سلامت و نظم عزاداران، طرح جامع سازماندهی مراسم «رکضة طویریج» را اعلام کرد؛ بر اساس این طرح، حرکت زائران از «قنطرة السلام» آغاز شده و ورود به صحن مطهر از طریق سه مسیر اصلی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخش حفاظت از نظم در آستان مقدس حسینی، جزئیات طرح سازماندهی و امنیتی ویژه عزاداری رکضة طویریج را اعلام کرده که شامل تعیین مسیرهای خاص برای حرکت زائران و عزاداران است تا اجرای عزاداری و سلامت شرکتکنندگان تضمین شود.
این مراسم از منطقه «قنطرة السلام» آغاز شده و با هماهنگی دستگاههای امنیتی و بخشهای مختلف آستان مقدس حسینی برای تنظیم خطوط ورودی و مسیرهای تعیینشده برای عزاداران، از خیابان اصلی باب القبله عبور خواهد کرد.
مسیرهای اختصاصیافته برای ورود عزاداران به ۳ مسیر اصلی محدود شده است که عبارتند از: مسیر بابالرجاء، مسیر باب القبله و مسیر بابالزینبیه که این امر به نظمبخشی حرکت زائران و تسهیل ورود به صحن مطهر حسینی کمک میکند.
این طرح سازماندهی، تمامی شرایط جوی و جسمانی زائران، بهویژه دمای بالای هوا، طول مسافت دوندگی و گرمای زمین و شنها را در نظر گرفته است تا بالاترین سطح سلامت و خدمات برای شرکتکنندگان فراهم گردد.
آستان مقدس حسینی، درهای صحن مطهر را برای استقبال از عزاداری رکضة طویریج با استقبال از جمعیت بالا آماده کرده است که شامل سه در برای ورود و چهار در برای خروج به سمت منطقه بینالحرمین الشریفین میباشد.