به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: این نیروها از امروز ( سه شنبه دوم تیرماه) وارد چرخه آموزش‌های تخصصی شده‌اند تا آماده خدمت‌رسانی در عرصه‌های عملیاتی گردند.

سعید قادری افزود: دوره آموزشی نیروهای جدید، ۴۵ روز به طول خواهد انجامید.

وی گفت: مقرر شده که پس از پایان دوره آموزشی و فراگیری کامل دوره های عملیاتی، این افراد بصورت رسمی در واحد عملیات سازمان مستقر و در جهت امدادرسانی به شهروندان، مشغول خدمت شوند.

قادری گفت: جذب نیروهای متخصص، بخشی از برنامه جامع شهرداری کرمانشاه و سازمان آتش‌نشانی برای تقویت توان عملیاتی و ارتقای سطح آمادگی است و هدف اصلی از این اقدام بالابردن ضریب ایمنی و ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان کرمانشاهی است.