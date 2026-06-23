سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی ویژه کیش، تمهیدات عبور و مرور ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرگرد مهدی شهیدی، گفت: با هدف هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، تمهیدات تردد در معابر و میدان ها و مسیر‌های جایگزین از ساعت ۲۰ امشب تا پایان مراسم عاشورای حسینی در نظر گرفته شده است.

او افزود: حدفاصل سه راهی پردیس تا میدان ساحل، خیابان پروین اعتصامی، ورودی و خروجی بازارچه حافظ و خیابان ابوریحان، ورودی و خروجی پارکینگ مرکز تجاری کیش مسدود است و مسیر جایگزین بلوار رازی و رودکی برای تردد رانندگان در نظر گرفته شده است.

سرگرد شهیدی خاطرنشان کرد: خیابان سنایی، حدفاصل تقاطع بلوار دریا به سمت میدان ساحل نیز مسدود است و مسیر جایگزین بلوار دریای غربی و بلوار ساحل غربی برای عبور و مرور تعیین شده است.

او افزود: مسیر میدان امیر کبیر به سمت میدان ساحل نیز در این دو روز مسدود است و تردد خودروها و وسایل نقلیه از مسیر کندرو به سمت بلوار رودکی و خیابان عبید زاکانی انجام می‌شود.