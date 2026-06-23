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با امضای توافقنامهای میان ستاد زیستفناوری و سازمان بیمه سلامت، زمینه مشارکت شرکتهای دانشبنیان برای هوشمندسازی خدمات و افزایش بهرهوری در نظام بیمهای کشور فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی امضای توافقنامهٔ همکاری میان ستاد توسعهٔ علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان بیمهٔ سلامت ایران، مسیر تازهای برای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در حوزهٔ بیمه و سلامت فراهم شد.
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعهٔ علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی با اشاره به ضرورت ورود فناوریهای نوین به نظام بیمهای کشور تأکید کرد که مشکلات بیمهها نیازمند پیوست فناوری است؛ به این معنا که باید با تکیه بر فناوری، از منابع موجود بیشترین اثربخشی حاصل شود.
بر اساس این توافقنامه، زمینهٔ همکاری شرکتهای دانشبنیان با سازمان بیمهٔ سلامت در بخشهایی مانند پیشگیری، تدوین راهنماهای بالینی، نسخهٔ الکترونیک و مدیریت بیماریها فراهم میشود. همچنین، اعلام شد که برخی اقدامات مرتبط با بیماریهایی مانند سرطان پستان و بیماریهای تنفسی پیش از امضای توافقنامه آغاز شده است.
این همکاری میتواند گامی مهم در جهت هوشمندسازی خدمات بیمهای، افزایش بهرهوری منابع سلامت و حرکت سازمانهای بزرگ به سمت اقتصاد دانشبنیان باشد.