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استاندار مازندران در بازدید از طرحهای عمرانی، خدماتی و رفاهی شهرستانهای بهشهر و گلوگاه، بر تسریع در تکمیل و بهرهبرداری طرحها تا هفته دولت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران با هدف بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و رفاهی شهرستانهای بهشهر و گلوگاه، در سفری یکروزه از چندین طرح مهم شرق استان بازدید و دستورات لازم را برای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها به ویژه تا هفته دولت صادر کرد.
مهدی یونسی رستمی در این بازدید که با حضور مدیران کل استانی، مسئولان شهرستانی و فرماندار بهشهر انجام شد، ابتدا از یک قطعه زمین کشاورزی خلع ید شده در منطقه «زمین خنک جام» بازدید و بر تعیین تکلیف و استفاده از این ظرفیت برای توسعه خدمات شهری تأکید کرد.
وی همچنین از زمین ۱۰ هکتاری واقع در شهرک امام خمینی (ره) و اراضی مربوط به شرکت نفت بازدید کرد و روند تعیین تکلیف این اراضی را مورد بررسی قرار داد.
استاندار مازندران در ادامه از مجتمع مسکونی مهرسازان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت بهرهبرداری و خدماترسانی این مجموعه قرار گرفت.
یونسی رستمی سپس با حضور در شهرستان گلوگاه از مجتمع تفریحی و گردشگری آبادگران ساحل بازدید و برای رفع موانع زیرساختی و تسریع در بهرهبرداری کامل این مجموعه، دستورات لازم را به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد.
بازدید از طرح تصفیهخانه فاضلاب شهر گلوگاه از دیگر برنامههای این سفر بود. این تصفیهخانه با ظرفیت ۶ هزار و ۹۰۰ متر مکعب در شبانهروز و پوشش جمعیتی بیش از ۳۶ هزار نفر، از فناوری هوادهی گسترده و حذف ازت و فسفر بهره میبرد و نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و محیط زیست منطقه خواهد داشت.
استاندار مازندران همچنین از زمین شهرک بزرگ مسکونی گلوگاه بازدید کرد. این شهرک با ظرفیت احداث ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی، یکی از طرحهای مهم حوزه مسکن در شرق استان محسوب میشود که با هدف تأمین نیازهای سکونتی و خانهدار شدن جوانان برنامهریزی شده است.
مجموعه ورزشی سه هزار نفری خورشیدکلا مقصد بعدی سفر استاندار بود که در آن، موانع اجرایی و اعتباری پروژه مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر آن صادر شد.
در بخش پایانی این سفر، استاندار مازندران از منطقه گردشگری خربزهچشمه در روستای مهدیرجه بازدید کرد و برای زیرسازی و آسفالت مسیر دسترسی این منطقه، ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد.
منطقه گردشگری خربزهچشمه با برخورداری از پارک جنگلی، چشمههای طبیعی، استخرهای روباز مجزا برای بانوان و آقایان و امکانات رفاهی مناسب، یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری شرق مازندران به شمار میرود و توسعه زیرساختهای آن میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری منطقه داشته باشد.