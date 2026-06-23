مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی گفت:مجتمع امداد و نجات آزادراه تبریز- سهند از مجهزترین مجتمع‌های امداد جاده‌ای کشور با صرف ۲۵۰ میلیارد ریال در حال تکمیل است.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ب بابک رضی منش در جلسه بررسی آخرین وضعیت مجتمع امداد و نجات بین شهری آزاد راه تبریز- سهند گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع و با زیربنای سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در حاشیه این آزادراه توسط شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه تبریز-سهند در دست اجراست.

وی اظهار کرد: در این مجتمع تمامی خدمات مرتبط با ایمنی و امدادرسانی جاده‌ای و دستگاه‌های ذیربط مستقر خواهند شد تا زمان واکنش به حوادث کاهش یافته و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی افزایش یابد.

مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه این مجتمع امداد و نجات همزمان با هفته دولت به بهره برداری می‌رسد گفت: عملیات اجرایی ساختمان پلیس راه در این آزادراه به پایان رسیده و ساخت پایگاه‌های هلال احمر، راهداری و اورژانس نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رضی منش با تاکید بر اهمیت موقعیت راهبردی این طرح ادامه داد: با توجه به نزدیکی آزادراه تبریز- سهند به اتوبان شهید کسایی و قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه، بهره برداری از این مجتمع نقش موثری در مدیریت بحران، کاهش زمان امداد رسانی و کنترل سوانح جاده‌ای در این محدوده خواهد داشت.

وی گفت: محور تبریز- سهند از پرترددترین مسیر‌های ارتباطی استان و مسیر دسترسی به محور گردشگری کندوان است و در راستای ارتقای ایمنی این محور، دوربین‌های کنترل سرعت تا شهریور ماه امسال نصب خواهد شد.

مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی گفت: با بهره برداری از مجتمع امداد جاده‌ای، راه اندازی سامانه‌های پایش تصویری، نصب دوربین‌های نظارتی و تکمیل تابلو‌های ترافیکی، سطح ایمنی و کیفیت خدمات رسانی در این محور مهم به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

رضی منش با تاکید بر استقرار سایر خدمات مرتبط با ایمنی و امدادی در سایت مذکور، بر ضرورت طراحی و احداث ساختمان آتش نشانی و همچنین پد هلیکوپتر در این مجموعه تاکید کرد.

وی با اشاره به تاکید مدیریت ارشد استان بر تسریع در بهره برداری از این طرح از دستگاه‌های خدمات رسان و شهرداری منطقه ۷ تبریز خواست با تکمیل هرچه سریعتر زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه افتتاح و آغاز فعالیت مجتمع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.

این جلسه با حضور مدیر عامل شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه تبریز- سهند، مدیران عامل شرکت‌های برق و گاز استان و نمایندگان دستگاه‌های امدادی، اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی برگزار شد.