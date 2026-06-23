به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در شب تاسوعای حسینی ، جمعی از نونهالان عضو کانون جوانان رضوی و هیئت خادمین الرضا (ع) در قالب برنامه فرهنگی و تربیتی «حسینیه نونهالان» با حضور در حرم مطهر حضرت سید جلال‌الدین اشرف (ع)، برادر گرامی امام رضا (ع)، ضمن عرض ارادت به ساحت اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، با آرمان‌های عاشورا و فرهنگ ناب حسینی تجدید بیعت کردند.

در این برنامه معنوی که با هدف ترویج فرهنگ دینی، آشنایی نسل نوجوان با معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت روحیه مذهبی در بین کودکان و نوجوانان برگزار شد، ۷۲ نفر از نونهالان در رده سنی ۶ تا ۱۲ سال حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان پس از حضور در آستان مقدس حضرت سید جلال‌الدین اشرف (ع)، با قرائت دعا، زیارت و اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کرده و در فضایی معنوی از برکات این مکان مقدس بهره‌مند شدند.

این مراسم در راستای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی کانون جوانان رضوی و با هدف تربیت نسل عاشورایی و آشنا ساختن نونهالان با سیره اهل‌بیت (ع) برگزار شد.