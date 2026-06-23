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جلسه امور برق با حضور وزیر نیرو و معاونین و مدیران ارشد صنعت برق برگزار شد و در این نشست مهمترین مسائل حوزه تولید، مدیریت و مصرف برق کشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جلسه که با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق برگزارشد موضوع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر وهمچنین بررسی سامانه پایش آنلاین این نیروگاهها از محورهای اصلی بحث بود و مسئولان حاضر گزارشی از روند پیشرفت پروژههای مرتبط با انرژیهای پاک ارائه کردند.
در بخشی از این جلسه محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر گزارشی از آخرین وضعیت مدیریت بار شبکه برق کشور ارائه داد و به چالشها و اقدامات انجامشده در این حوزه اشاره کرد.
همچنین نمایندگان شرکت برق حرارتی نیز در ادامه جلسه، گزارشی از روند تعمیرات نیروگاهها و همچنین ورود نیروگاههای جدید به مدار تولید برق ارائه دادند.
در بخش دیگری از این نشست، وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت مقابله با استفاده غیرقانونی از دستگاههای ماینر، بر لزوم آموزش و آگاهسازی عمومی در این زمینه تأکید کرد و خواستار برخورد جدیتر با این موضوع شد.
وی همچنین به روابط عمومیها دستور داد تا برنامههای آموزشی گستردهای درباره اهمیت مصرف بهینه برق و جایگاه آن به عنوان یک کالای حیاتی در زندگی مردم اجرا کنند.
این جلسه با جمعبندی موضوعات مطرحشده و تأکید بر تسریع در اجرای برنامههای توسعهای و مدیریت مصرف برق به پایان رسید.