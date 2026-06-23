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چهارمین جلسه هماهنگی تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان با هدف بررسی روند اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برای مراسم، ظهر سهشنبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سیدعباس صالحی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جلسه هماهنگی تشییع آیتالله سیدعلی خامنهای و خانواده شهید ایشان، با تمرکز بر اقدامات فرهنگی در حاشیه این مراسم و خارج از کشور، در وزارت فرهنگ و با حضور سیدعباس صالحی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد.
در این جلسه، روند اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برای مراسم تشییع بررسی شد و پیشنهادات قبلی درباره اقدامات مورد نیاز در این مراسم، نهایی شدند.
بر این اساس، معاونان وزارت فرهنگ و مدیران بخشها و سازمانهای مختلف، برنامههای خود در حوزه اقدامات فرهنگی، برنامههای هنری، مستندسازی مراسم، رویهها و خدمات رسانهای، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی استانهای مختلف از جمله خراسان رضوی و قم و همچنین استفاده از ظرفیت رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور را تشریح و تصویب کردند.