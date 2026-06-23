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یادواره بیست پاسدار شهید دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده شهدا در صحن مطهر امامزاده سید سیفالدین محمد (ع) دهستان ارمو درهشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره بیست پاسدار شهید دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده شهدا در صحن مطهر امامزاده سید سیفالدین محمد (ع) دهستان ارمو درهشهر برگزار شد.
حجتالاسلام امرایی امام جمعه درهشهر در این آیین گفت: امروز عزت و اقتدار کشور در عرصه جهانی به برکت جهاد و پیکار شهدایی بود که از جان خود گذشتند.
وی افزود: امروز کشور جمهوری اسلامی به برکت این خونهای پاک، هیمنه پوشالی استکبار جهانی را شکست و به یکی از ابرقدرتهای جهان تبدیل شد.
شهرستان درهشهر از دفاع مقدس هشت ساله تا جنگ رمضان، یکصد و چهل و هشت شهید را تقدیم راه امام و آرمانهای انقلاب اسلامی کرده است.